Burgemeesters in regio kijken terug op relatief rustige jaarwisseling

De jaarwisseling zit er weer op. Ondanks het vuurwerkverbod werd er overal in de regio toch vuurwerk afgestoken. Maar over het algemeen was het een stuk rustiger dan voorgaande jaren tijdens Oud en Nieuw. Burgemeesters in de regio zijn tevreden: 'Ik heb de indruk dat de meeste Westlanders de jaarwisseling in kleine kring hebben gevierd. Daarvoor spreek ik mijn dank uit', zei de Westlandse burgemeester Bouke Arends.

Rijswijk

Over het algemeen is de jaarwisseling in Rijswijk rustig verlopen, laat de gemeente vrijdag weten. 'Er waren kleine incidenten, maar het was beheersbaar. Wel deed zich op de grens met het Haagse Laakkwartier een groter incident voor waarbij een caravan in brand werd gestoken, zich een explosie voordeed en kleding van omstanders vlamvatte. Niemand meldde zich op nieuwjaarsdag met verwondingen naar aanleiding van dat incident. Verder waren er diverse kleine brandjes, maar geen noemenswaardige incidenten.' Er is één iemand opgepakt.

Waarnemend burgemeester Bas Verkerk is tevreden over de jaarwisseling. Hij ging op pad met de handhaving. 'Mijn beeld is dat er substantieel minder vuurwerk is afgestoken dan in voorgaande jaren. Ook zijn er amper mensen op de eerste hulp beland', aldus Verkerk. De gemeente is ook blij met positieve initiatieven zoals het balkonfeest aan de Sir Winston Churchilllaan.

Cijfers Veiligheidsregio Haaglanden: volgens de eerste cijfers moest de politie dit jaar 16 keer in actie komen (vorig jaar was dat 26 keer), daarbij ging het 12 keer om vuurwerk. De brandweer kwam dit jaar 47 keer in actie (dat was vorig jaar nog 65 keer), 33 keer voor een buitenbrand.

Zuidplas

In de gemeente Zuidplas hebben jongeren in Moerkapelle tegen de afspraken in een vreugdevuur gemaakt. De brandweer heeft die onder begeleiding van de ME geblust. Ook in Moordrecht veroorzaakten jongeren vuurwerkoverlast. De politie heeft de groep uiteen gejaagd.

‘Ik ben teleurgesteld over het feit dan een grote groep jongeren in Moerkapelle de gemaakte afspraken en regels hebben geschonden. Denk voortaan na en denk niet alleen aan jezelf’, aldus burgemeester Han Weber. Verder is de burgemeester tevreden over de jaarwisseling. 'Aan de oproep thuis te blijven, heeft het overgrote deel van de inwoners zich gehouden.'

Verder verliep de jaarwisseling rustig in Zuidplas, laat de gemeente weten. Wel werd er in de gemeente het nodige vuurwerk afgestoken, 'maar wel minder dan in andere jaren'. Toch is er op verschillende plekken schade ontstaan door vuurwerk. De gemeente inventariseert de schade de komende dagen.

Delft

'Na een zeer bewogen jaar en in afwachting van een jaarwisseling in een situatie die nog nooit eerder is voorgekomen, hebben Delftenaren oudejaarsavond in kleine kring thuis gevierd', zegt burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. 'Zij hebben op deze manier bijgedragen aan een veilig oud en nieuw. Ik wil alle Delftenaren die zich daarvoor ingezet hebben bedanken.'

Ook zijn er woorden van dank voor de mensen van de politie, brandweer, zorgverleners, zorg- en welzijnsorganisatie Delft voor Elkaar, de buurtvaders, afvalverwerkingsbedrijf Avalex en de medewerkers van de gemeente en handhaving. 'We spreken van een drukke, maar goed beheersbare jaarwisseling. Hoewel sommigen zich niet aan het vuurwerkverbod hielden en er helaas ook ditmaal incidenten waren, zoals containerbranden en buitenbranden, is er geen sprake geweest van ernstige verstoringen van de openbare orde', zegt Van Bijsterveldt. 'Het doel was om te voorkomen dat de druk op de zorg nog meer zou toenemen als gevolg van slachtoffers door vuurwerk of incidenten. En dat is gelukt.'

Den Haag

De Haagse burgemeester keek deze Nieuwjaarsdag terug op een 'complexe jaarwisseling' vanwege het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. 'Ik maak het voor het eerst mee in Den Haag en ben heel tevreden over hoe er door iedereen is samengewerkt. Maar het is voor die hulpdiensten nog wel steeds de drukste dag van het jaar.'

Westland

In Westland is de jaarwisseling ook rustiger verlopen dan voorgaande jaren. Er waren wat kleine incidenten en buitenbranden, maar het was minder heftig dan anders, laat de gemeente weten. Ondanks het vuurwerkverbod werd ook in Westland behoorlijk wat vuurwerk afgestoken. Door illegaal vuurwerk is op verschillende plekken schade ontstaan. De gemeente gaat die de komende dagen inventariseren, inwoners hoeven de schade niet te melden, laat de gemeente weten.

'Bijna alle Westlanders hebben hun verantwoordelijkheid genomen en rekening gehouden met de zorgverleners. Ik kan natuurlijk niet achter de voordeur kijken, maar ik heb de indruk dat de meeste Westlanders de jaarwisseling in kleine kring hebben gevierd. Daarvoor spreek ik mijn dank uit', aldus burgemeester Bouke Arends.

Zoetermeer

In Zoetermeer moest de brandweer 55 keer uitrukken voor (kleine) branden. De politie kwam 16 keer in actie in verband met vuurwerk en vernielingen. In totaal zijn er drie mensen opgepakt en kreeg één persoon een boete vanwege carbidschieten. Daarnaast was er nog een steekpartij aan de Akkerdreef, het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Over het algemeen is de jaarwisseling in Zoetermeer rustig verlopen. 'We kunnen terugkijken op een oudejaarsnacht die door corona in huiselijke sfeer is gevierd. Bij mij overheerst een positief beeld van Zoetermeerders die ondanks de bijzondere omstandigheden door het coronavirus, een fijne en feestelijke jaarwisseling hebben beleefd', zegt burgemeester Michel Bezuijen.

