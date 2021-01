Coronavirus: Politie beëindigt besloten feestje in Noordwijkerhout

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in dit overzicht.

Jongeren beboet na besloten feestje

In Noordwijkerhout zijn zaterdagnacht meerdere jongeren op de bon geslingerd. Ze waren volgens de wijkagent op een besloten feestje, iets dat vanwege de huidige coronamaatregelen niet is toegestaan. De politie heeft het feest beëindigd en stuurde iedereen naar huis. De boete bedraagt 95 euro.

Huisartsen in overleg met ministerie over vaccinatievoorrang

Huisartsen zijn in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vaccinatiebeleid. Volgens een tweet van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) worden daarover waarschijnlijk zondag nog spijkers met koppen geslagen.

De LHV meldt contact met het ministerie te hebben opgenomen omdat de huisartsen - 'die ook een belangrijke rol spelen in de spoedzorg' - niet zijn genoemd in de vaccinatievoorrangsplannen van zaterdag.

Zaterdag werd bekend dat het kabinet bij het vaccineren toch ook voorrang gaat geven aan mensen die in de acute zorg (zoals de ic, spoedeisende hulp en ambulance) werken. Dit om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgpersoneel voorhanden blijft als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft oplopen.

GGD Zuid-Holland Zuid start paar dagen eerder met vaccineren

De GGD Zuid-Holland Zuid start een paar dagen eerder met het vaccineren van zorgpersoneel in de sporthal Deetos in Dordrecht. Volgens de GGDZHZ verloopt de voorbereiding zo voorspoedig dat besloten is om op 15 januari in plaats van 18 januari te beginnen.

De GGDZHZ is een van de 25 priklocaties waar zorgmedewerkers kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Zaterdag werd bekendgemaakt dat mensen die in de acute zorg werken zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel.

Zorgmedewerkers worden vanaf 4 januari via hun eigen werkgever uitgenodigd een afspraak te maken voor de vaccinatie door de GGD. Zij kunnen via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken. Het landelijk callcenter zal de eerste afspraken inplannen op 15 januari. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen in welke regio zij zich wil laten vaccineren, maar nog niet in alle regio's wordt voor of op 15 januari van start gegaan met het vaccineren.

Skipistes Italië langer dicht

Italië stelt de heropening van de skipistes uit van 7 naar 18 januari, heeft het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekendgemaakt. De beslissing is genomen vanwege de aanhoudende tweede coronagolf in het Zuid-Europese land.

Net als veel andere Europese landen sloot Italië de skipistes gedurende de kerstdagen en rond oud en nieuw als onderdeel van een pakket maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen per dag is gedaald naar ongeveer 20.000 van 40.000 op het hoogtepunt in november, stijgt de besmettingsgraad de afgelopen dagen weer. Elke dag overlijden daarnaast nog steeds honderden Italianen aan de gevolgen van Covid-19.

Snellere vaccinatie ziekenhuispersoneel 'fantastisch nieuws'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vindt het fantastisch dat ziekenhuisprofessionals die met coronapatiënten in aanraking komen sneller gevaccineerd kunnen worden.

De zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark meldden zaterdag dat mensen die in de acute zorg werken zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak, aldus de ministers.

Aantal nieuwe coronabesmettingen met 431 gestegen naar 8630

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal gestegen met 431. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kwamen er 8630 meldingen van positieve tests binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), tegen 8199 (gecorrigeerd) de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen is toegenomen met 38, vrijdag waren dat er 98. Sinds het begin van de uitbraak zijn 813.787 mensen positief getest en overleden 11.566 mensen.

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt nu 2694 en dat zijn er 45 meer dan vrijdag. Van hen liggen er 689 op de ic, drie minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Op de ic liggen ook 379 patiënten wegens andere aandoeningen. De totale ic-bezetting komt daarmee op 1068, en dat zijn er dertien minder dan vrijdag.

Er liggen negen Covid-patiënten op de ic in Duitsland, een minder dan de vorige dag. In de afgelopen 24 uur zijn zestien Covid-patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie drie ic-patiënten.

NU'91: wanneer is nu wie in de zorg aan de beurt voor vaccinatie?

Het kabinet heeft besloten om zorgprofessionals in de ziekenhuizen toe te voegen aan de groep die zich als eerste kan laten vaccineren. NU’91 (belangenbehartiger zorgprofessionals) is hier blij mee, maar stelt ook vragen. Voorzitter Stella Salden: 'Door dit nieuwe besluit is het voor ons niet meer duidelijk wanneer zorgprofessionals in andere sectoren aan de beurt zijn. Het coronavaccin moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor alle zorgprofessionals.'

Aanvankelijk zouden zorgmedewerkers uit verpleeghuizen, thuis- en gehandicaptenzorg als eerste worden gevaccineerd. Maar omdat de druk op de ziekenhuizen sterk toeneemt, heeft het kabinet zaterdag besloten om ook voorrang te geven aan mensen die in de acute zorg werken. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om ambulancepersoneel.

Salden wil nu dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met vaccineren in alle zorgsectoren. 'We kunnen geen dagen meer wachten.' De beroepsorganisatie wil ook betere voorlichting, want uit eigen peilingen blijkt dat er veel vragen leven over het vaccineren, onder andere over de vrijwilligheid.

Medewerkers acute zorg worden zo snel mogelijk gevaccineerd

Het kabinet heeft besloten om als eerste ook de 30.000 medewerkers van de acute zorg te vaccineren, naast onder meer het personeel van verpleeghuizen. Ook wil dat het kabinet het vaccineren wordt vervroegd, melden Haagse bronnen aan de NOS. Ziekenhuizen werken nu een plan uit om zo snel mogelijk te beginnen. Maandag wordt duidelijk wanneer precies.

Andere Europese landen dienen sinds vorige week het Pfizer-vaccin al toe. Daardoor kwam minister Hugo de Jonge onder vuur te liggen. Hij moet zich dinsdag in de Tweede Kamer verantwoorden. Het besluit om het personeel in de acute zorg toe te voegen aan de eerste groep die gevaccineerd wordt, zou afgelopen week al zijn genomen. Reden is dat er op dit moment veel coronagerelateerd ziekteverzuim is onder bijvoorbeeld het personeel op ic's en op de spoedeisende hulp.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat er hoogstwaarschijnlijk niet voor de geplande datum van 8 januari gevaccineerd zal worden in ziekenhuizen. 'De verdeling van het vaccin, dat met -70 graden moet worden bewaard en komt in batches van duizend stuks, kost gewoon een aantal dagen tijd', zei hij bij de NOS op NPO Radio 1.

Afgelopen woensdag riepen intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers in Nieuwsuur op om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van essentieel ziekenhuispersoneel. Minister De Jonge herhaalde na die uitzending dat het niet mogelijk was om vóór 8 januari te beginnen met vaccineren.

Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden, reageert bij mediapartner Studio Alphen op het besluit van het kabinet.

'Ziekenhuizen zijn op zoek naar honderden verpleegkundigen'

Verpleegkundigen vallen massaal uit door besmetting met het coronavirus of doordat ze overwerkt raken. Extra verpleegkundigen zijn daarnaast nauwelijks te vinden, meldt het AD.

Alleen al de afgelopen dagen hebben ziekenhuizen tweehonderd aanvragen gedaan bij Regioplus voor extra verpleegkundigen. Regioplus coördineert de landelijke campagne Extra Handen Voor De Zorg, waarmee wordt geprobeerd om oud-zorgpersoneel terug te krijgen in de zieken- en verzorgingshuizen.

De vraag naar zorgpersoneel ligt momenteel op een hoogtepunt. Op de gespecialiseerde vacaturesite van Nursing staan momenteel 2200 vacatures voor verpleegkundigen. Door de oplopende aantallen ziekenhuisopnames en het huidige hoge ziekteverzuim in de ziekenhuizen wordt gevreesd voor code zwart, waarin artsen moeten beslissen wie wel geholpen wordt en wie niet.

Coronacijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is tussen donderdagochtend en vrijdagochtend iets gedaald met 1490. Er kwamen 8215 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM, tegen bijna 9705 (gecorrigeerd) de dag ervoor.

Het aantal sterfgevallen is toegenomen met 98. Dat waren er donderdag 109. Sinds het begin van de uitbraak zijn er 805.179 mensen positief getest en 11.529 mensen overleden.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 61.231 positieve tests gemeld en 611 sterfgevallen. De week daarvoor waren dat er respectievelijk 79.706 en 523.

In Den Haag kwamen er 141 nieuwe coronagevallen bij. De meeste nieuwe besmettingen zijn in de veiligheidsregio's Utrecht (611), Twente (575), en Noord- en Oost-Gelderland (562).

Het weekgemiddelde is op nieuwjaarsdag voor het eerst sinds lange tijd onder de grens van 9000 gedoken. In de afgelopen week zijn 61.231 positieve tests geregistreerd, waarmee het weekgemiddelde over zeven dagen gemeten is gedaald naar 8747. Een week geleden op eerste kerstdag lag het weekgemiddelde nog op 11.387.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.