Vinger aan de pols bij kwetsbare leerlingen in tijden van thuisonderwijs

Directeur Evi van der Meer van de Singelschool in Leiden-Noord kent in elke klas wel een paar kinderen voor wie het digitaal volgen van de lessen eigenlijk geen optie is. 'Het gaat niet altijd om onveilige thuissituaties, sommige gezinnen zijn gewoon groot. En dan heeft een leerling geen rustige eigen plek of ouders kunnen niet de hulp bieden die hun kind nodig heeft', vertelt Van der Meer tegen mediapartner Sleutelstad. 'Voor die leerlingen - en daar kijken we heel kritisch naar, anders heb je zo weer een school vol - hebben we wel leerplekken in ons schoolgebouw.'

Daarnaast werkt de Singelschool ook nauw samen met welzijnsorganisatie SOL Leiden. Robin van Wieringen, één van de zogenaamde community builders van SOL, vertelt dat zij ook elke dag een groepje leerlingen gaan opvangen. 'We beginnen met zes kinderen en als we meer ruimte krijgen, kunnen we dat wellicht uitbreiden.' De kwetsbare leerlingen die toch op school les krijgen, kunnen zodoende een dag per week aansluitend bij SOL terecht.

Handiger

Van der Meer is blij met de helpende hand van SOL, nu de basisscholen noodgedwongen weer moeten overschakelen op online onderwijs. 'Ik ben er persoonlijk geen voorstander van, maar het is nu eenmaal zo. Iedereen kan zien dat de werkdruk in de zorg enorm toeneemt. We zijn inmiddels wel een stuk handiger geworden in het digitale onderwijs. We hebben allemaal geleerd van de eerste lockdown.'

De belangrijkste les is geweest dat direct contact tussen leerkrachten en leerlingen van wezenlijk belang is. 'Je bent er niet met een pakket uitdelen met werk en een briefje of een video erbij wat leerlingen moeten doen. Beeldbellen en whatsappen zijn essentieel. Elke dag begint om 8.45 uur met een online samenzijn via Google Classroom, daarna gaan leerlingen thuis aan het werk. Om 11.00 uur is er weer een klassikale bijeenkomst en om 13.00 uur ook. Ik kijk weleens mee en het is mooi om te zien hoe goed onze leerlingen dat oppakken.'

Unaniem

De kleine groepjes leerlingen die vanaf 4 januari wel naar school mogen komen, kunnen in de klas meekijken met de digitale bijeenkomsten. 'Daarna hebben de leerkrachten tijd om die leerlingen in de klas te begeleiden. Ons hele team was er unaniem voor om dit te gaan doen, ook al kost het meer werk. Docenten zijn goed in organiseren en ook heel flexibel. En het is goed dat SOL daar ook bij betrokken is, leerlingen kunnen bij hen ook nog wat aan schoolwerk doen, maar ook activiteiten ter ontspanning.'

Van der Meer hoopt dat al haar leerlingen op maandag 18 januari weer naar school mogen. 'De lockdown duurt in principe tot 19 januari, en voor de vakantie werd gezegd dat scholen een dag eerder weer open mogen. Maar we moeten natuurlijk 12 januari afwachten om te horen of het echt weer kan.'

