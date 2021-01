Tim en Tom Coronel starten Dakar Rally zaterdag met proloog: 'Chill, in ons eigen tempo'

Daags na Kerstmis vloog het Coronel Dakar Team vanaf Schiphol naar Saoedi-Arabië. Per chartervlucht, geregeld door organisatie ASO, dezelfde organisator als van de bekendste mondiale wielerkoers: de Tour de France. Na twee dagen verplichte quarantaine en twee coronatests verder, mocht de ingescheepte auto opgehaald worden in de haven van startplaats Djedda.

'Dat duurde allemaal wat langer dan we hadden gedacht', vertelt Tim vanuit het Midden-Oosten tegen mediapartner Studio Alphen. 'En daardoor konden we pas later dan de bedoeling was de laatste dingetjes aan de auto doen. Maar ach, we mogen blij zijn dat het allemaal doorgaat, dus we klagen niet.'

Testrit op Nieuwjaarsdag

Vrijdag, op Nieuwjaarsdag, stapte de racende tweeling voor een laatste test in hun Dakar-auto. De organisatie had daar een speciaal shakedown-terrein voor ingericht. 'Eenmaal vrijgelaten was het lekker om onze wagen 'The Beast' weer te horen en te voelen in het zand', blikt Tom terug. 'We zijn even de duinen in geweest. Het lijkt wel of we er patent op hebben, maar na 200 meter stonden we al vast. Hebben we dat ook maar gehad.'

Zaterdag om 15.46 uur plaatselijke tijd, 13.46 uur in Nederland, gaat het startsein op groen voor de broers. De proloog is 11 kilometer lang. 'We gaan het doen zoals altijd: chill, in ons eigen tempo. We hebben geen haast. Drie minuten meer of minder of een startpositie meer of minder, dat maakt niet zoveel uit. Op zo'n stukje van 11 kilometer ga je het niet winnen.'

Helft minder deelnemers

'Laten we het maar rustig opbouwen. We beginnen als 47ste auto en het is niet meer dan een rondje om de kerk. Zondag begint het echt.' Dan is namelijk de eerste van in totaal 12 etappes. Vanwege het coronavirus en de coronacrisis doen dit jaar ongeveer de helft minder deelnemers mee dan andere jaren: 66 auto's zijn in koers. Ook de motoren, quads, ssv's en vrachtwagens zijn van de partij.

De rally duurt tot en met 15 januari.

LEES OOK: Tim en Tom Coronel rijden voor derde keer op rij Dakar Rally uit