Rick uit Leidschendam geeft kleur aan zwart-witfilms: 'Het leeft veel meer'

Een stadsgezicht van Gouda uit 1922, de eerste pier van Scheveningen in 1923 of het Binnenhof in 1928. Rick uit Leidschendam kleurt oude zwart-witfilms in en plaatst de ingekleurde versies op YouTube. Met zijn uit de hand gelopen hobby heeft hij al bijna 44.000 abonnees.

Een jaar of vijftien geleden begint Rick, die eigenlijk anders heet maar liever anoniem blijft, met het bewerken van filmpjes. Het zijn dan nog zijn eigen vakantievideo's. 'Scherper maken, contrast en helderheid corrigeren, het beeld stabieler maken', vertelt Rick aan Omroep West.

Ruim vijf jaar geleden komt hij voor het eerst in aanraking met het inkleuren van zwart-witmateriaal. 'Het begon met een album voor één van mijn oude tantes. Ik heb foto's uit haar jeugd ingekleurd. Toen dacht ik: dat kan ook wel voor video.'

Bronmateriaal opkrikken

Hij vindt een softwarepakket dat daarbij kan helpen en haalt beeld uit het archief van Beeld en Geluid, waar video's inzitten die rechtenvrij zijn en door iedereen gebruikt mogen worden. Met het bewerken van een minuut video is hij ruim een uur bezig, waarvan zestig procent van de tijd de computer aan het werk is. Het inkleuren zelf kost Rick eigenlijk niet zoveel werk.

'Het inkleuren is niet het moeilijkste, daar is dus goede software voor die dat automatisch doet', vertelt Rick. 'Het lijkt het meest spectaculaire, maar qua werk is dat voor mij het minste. Het meeste werk is het opkrikken van het bronmateriaal. De kwaliteit is heel treurig: instabiel, flets materiaal, niet de juiste snelheid. Dat moet je eerst corrigeren, anders komt er niet veel soeps uit de inkleursoftware.'

Beter inleven

Zeker nu in coronatijd is Rick er wel een paar uur per dag mee bezig. 'Het is leuk om te doen en je merkt dat mensen het ook op prijs stellen. Het wordt ook veel buiten Nederland bekeken.' Veel van de video's, met stadsgezichten uit het hele land, maar bijvoorbeeld ook van New York, zijn duizenden keren bekeken.

Rick denkt dat mensen graag naar de ingekleurde video's kijken omdat het materiaal meer naar de hedendaagse tijd wordt gebracht. 'Ik vind het gewoon veel meer diepte geven met kleur. Bij zwart-wit materiaal is er meer afstand, je ziet dat het niet van deze tijd is. Met kleur leeft het veel meer. Je komt meer in die tijd terecht en kan je beter inleven.'