Richard de Mos gaat aangifte doen tegen PvdA-politica na 'opruiende' tweets over Duindorp

De voorman van Hart voor Den Haag, Richard de Mos, gaat aangifte doen tegen PvdA-politica Dian Vrijmens uit Huizen. Zij stuurde op 31 december via Twitter een bericht de wereld in over de 'demonstratie' in Duindorp. 'Ik stel voor dat we van #Duindorp een groot vreugdevuur maken. Tot op de grond toe af laten branden', schreef het plaatsvervangend raadslid uit het Gooi.

De Mos is zeer onaangenaam getroffen door dat bericht en gaat daarom maandag aangifte doen tegen Vrijmens, of in ieder geval de persoon die de tweet heeft geplaatst. Volgens hem is met de tweet sprake van het 'oproepen tot opruiing en geweld'.

'Kritiek op de 'demonstratie' is natuurlijk prima', aldus De Mos. 'We leven in een vrij land. Maar je ongenoegen uiten met de strafbare feiten opruiing en oproepen tot geweld, is volstrekt onaanvaardbaar.' Bob Schut, voorzitter van het wijkberaad Duindorp, steunt de actie van De Mos. 'Het is een grof schandaal om een hele wijk zo te schofferen', stelt hij in een verklaring.

Slopen

Het bericht van de politica kan ook op Twitter niet rekenen op warme reacties. 'Bedankt, door dit soort tweets word ik eraan herinnerd om niet meer op de PvdA te stemmen', klinkt het. Of: 'Oproep tot geweld is ook in 2021 niet slim.’ De politica uit Huizen neemt echter haar uitspraak niet terug, twittert ze. 'Kennelijk heb ik een gevoelige snaar geraakt. Sorry, not sorry. In Duindorp heeft men niet alleen dikke middelvingers, maar ook ontzettend lange teentjes.'

In een reactie op het feit dat De Mos naar de politie gaat, stelt zij tegen Omroep West die 'aangifte rustig af te wachten'.