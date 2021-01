Donaties stromen binnen voor nieuwe auto oma Leny: 'Hartstikke bedankt!'

De teller staat inmiddels op meer dan 4500 euro en het bedrag blijft maar oplopen. De crowfundingsactie voor oma Leny uit Den Haag loopt goed. Het autootje van Leny 'oma' van der Harst brandde tijdens oud en nieuw volledig uit. 'Dat autootje is mijn leven', zei ze verbouwereerd. Dat er zoveel geld is binnengekomen vinden de initiatiefnemers van de inzamelingsactie geweldig: 'Hartstikke bedankt!!'

'Die auto is mijn leven', zegt ze nog altijd geëmotioneerd op de bank thuis. Maar er gloort hoop op een nieuwe auto. Haar zoon Danny, kleinzoon Leon en kleindochter Kim begonnen een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor oma. Van haar AOW kan ze zelf geen nieuwe tweedehandse kopen. Binnen twee uur was het streefbedrag van 2500 euro al gehaald.

'Het is een beetje uit de hand gelopen', zegt kleinzoon Leon Harinck trots terwijl hij de laatste restjes gesmolten auto met een stoffer en blik van straat veegt. 'Ook donaties van mensen die we helemaal niet kennen. En dan gaat het niet om vijf of tien euro, maar ook om honderd.'

'Ongelooflijk'

Zoon Danny Spaans vult aan: 'Tegen iedereen die lieve berichtjes heeft gestuurd en heeft gedoneerd zou ik willen zeggen: we houden van jullie! Het is echt ongelofelijk wat er gebeurd is.'

