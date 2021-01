Slachtoffer explosie Alphen aan den Rijn nog altijd niet aanspreekbaar

De man die donderdag zwaar gewond raakte bij een explosie in een flat in Alphen aan den Rijn, is nog altijd niet aanspreekbaar. Dat zegt politieteamchef John Nieumeijer tegen mediapartner Studio Alphen. Volgens de teamchef raakte de man gewond toen hij aan het rommelen was met een vuurwerkbom in een flat aan het Aïdaplein.

Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Alphen aan den Rijn. Wat er precies is gebeurd weet de politie nog niet. 'We hebben de man nog altijd niet kunnen horen, dus dat maakt het voor ons heel lastig om een inschatting te maken wat er precies gebeurd is', zegt Nieumeijer. De politie heeft nog geen tijd gehad om forensisch rechercheurs naar de flat te sturen. 'De woning is verzegeld en daar zal vandaag of morgen met het onderzoek worden gestart.'

Donderdag hield de politie een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn aan die tijdens de explosie mogelijk ook in het pand was. De ontploffing was zo zwaar dat de ramen eruit werden geblazen. Twee verdiepingen van de flat werden ontruimd en de bewoners konden pas weer terug naar huis, nadat de Explosieven Opsporingsdienst nog niet ontploft illegaal vuurwerk had weggehaald.

