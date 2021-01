Tim en Tom Coronel in achterhoede Dakar Rally: 'Misschien iets te rustig'

Tim en Tom Coronel zijn bij de proloog van de Dakar Rally in de achterhoede geeindigd. De broers zetten in de rit over elf kilometer de 49e tijd neer, bijna anderhalve minuut achter Nasser Al-Attiyah uit Qatar.

'Misschien hebben we iets te rustig gereden', zei Tom achteraf tegen mediapartner Studio Alphen. 'We hebben absoluut niet zitten trappen. In zo'n proloog kun je alleen maar verliezen. Twintig seconden harder rijden, levert niets op. We hebben goed de temperaturen in de gaten gehouden, maar alles voelde goed aan.'

Tijdens de bootreis richting het Midden-Oosten is de auto stuk gegaan, bekent Tim. 'Er is iets gebeurd met de achterkant van de auto. De remmen zaten vast en er was geen remdruk. Dat hebben we allemaal kunnen fiksen, maar het was toch een beetje spannend. Alles was onder controle, er zijn geen gekke dingen gebeurd.'

Eerste etappe

De Dakar Rally begint zondag écht met de eerste etappe. Vanuit Djedda moet Bisha gevonden worden. Dit is een rit van 622 kilometer, waarvan 277 in wedstrijdverband.

