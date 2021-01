Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer: 'Goed dat de bus terug is'

De nieuwe dienstregeling van de streekvervoerders in het openbaar vervoer is zondag ingegaan. Hoewel veel diensten hetzelfde blijven, zijn er toch wel enkele veranderingen. Zo reed bus 51 van EBS voor het eerst door de Muziekbuurt in Rijswijk. 'Dit is een schitterend resultaat', zegt wethouder Björn Lugthart.

De bewoners van de Muziekbuurt hebben een jaar lang gestreden voor de terugkeer van de bus in de wijk. De HTM besloot in 2018 om niet meer door de Rijswijkse buurt te rijden. Er zouden te weinig mensen opstappen en binnen 250 meter zouden er volgens de vervoersmaatschappij voldoende alternatieven zijn.

Hier waren de mensen in de wijk het niet mee eens. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn was de 250 meter te ver om lopend naar toe gaan. Bewoners vreesden afgesloten te worden van bijvoorbeeld de ziekenhuizen in de regio als er geen bus door de Muziekbuurt zou rijden.

Goed overleg

Het gemeentebestuur van Rijswijk heeft zich ook sterk gemaakt voor een nieuwe busverbinding door de wijk. De oplossing werd geboden door EBS. Deze maatschappij rijdt met ingang van 3 januari met bus 51 door de Muziekbuurt. 'In goed overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (de opdrachtgever van de streekvervoerders, red.) en EBS zijn we tot deze oplossing gekomen met een schitterend resultaat', vertelt wethouder mobiliteit Lugthart.

'Het is mooi om te zien dat inwoners zich niet hebben neergelegd bij het eerdere besluit om de bus niet meer in de Muziekbuurt te laten stoppen, maar dat zij alles in het werk hebben gesteld om hun stem te laten horen om aan te geven hoe belangrijk de bus voor hun buurt is', vervolgt Lugthart. 'Het is fantastisch om te zien hoe we dit samen - inwoners en gemeentebestuur - voor elkaar hebben gekregen. Daar kunnen we trots op zijn. Goed dat de bus weer terug is!'

Minder trams

De komst van bus 51 in de Muziekbuurt is slechts één van de wijzigingen in het regionale openbaar vervoer. Zo gaat de HTM dit jaar minder trams laten rijden. De Haagse vervoersmaatschappij merkt de gevolgen van de coronacrisis. Het is minder druk in de trams en in de bussen en het bedrijf heeft de dienstregeling hierop aangepast.

Ook bij Arriva gaat de nieuwe dienstregeling in, maar de maatschappij waarschuwt wel dat er later in het jaar nog wat nieuwe wijzigingen komen. Zo wordt er in het centrum van Leiden gewerkt, waardoor de bussen hier vanaf maart een andere route moeten rijden. Ook tussen Katwijk en Leiden gaat de dienstregeling nog veranderen. Halverwege dit jaar gaat de dienst verder als een R-Net, waarbij de route hetzelfde blijft, maar wel enkele haltes verplaatst zullen worden.

Reisplanner

Reizigers die gebruik willen maken van het openbaar vervoer wordt aangeraden om de actuele reisplanner even te raadplegen om te kijken of er wijzigingen op de lijn zijn. Dit geldt niet voor treinreizigers, want de nieuwe dienstregeling van de NS ging al op 13 december in.

