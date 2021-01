Gamen en dronevliegen in Loosduinen: 'Hoeven ze niet thuis aan corona te denken'

E-sports, dronevliegen en een silent disco op ijs. Voor jongeren van 7 tot 17 jaar is er de komende weken in de Haagse wijk Loosduinen voldoende te doen. 'Geweldig dat die gastjes zo opgaan in hun spel', zegt organisator Peter Boelhouwer.

In de grote tent die op de parkeerplaats van Tuincentrum Ockenburgh is gezet zijn diverse jongeren bezig. Met een virtual reality (VR)-bril op doen ze allerlei spelletjes. 'De een is aan het boksen, een ander skiet. Er zijn ook spelletjes die ze tegen elkaar kunnen doen', legt Boelhouwer uit.

In samenwerking met de gemeente Den Haag heeft Boelhouwer het project opgezet. Jongeren tussen de 7 en 17 jaar kunnen nog een week terecht om te spelen. 'Tot nu toe hebben we iedere dag ongeveer negentig jongeren over de vloer, die, verdeeld in tijdsblokken, hier leuke dingen kunnen doen.' Het resterende programma is te vinden op eindelijkwatleuks.nl.

Supergoede beleving

De aanwezige jongeren lijken zich goed te vermaken. Hoewel er wat verwarmingselementen in de tent zijn gezet, is het er koud. Maar niemand trekt zich daar iets van aan. 'Ik zag zelfs iemand zonder sokken in zijn schoenen', beschrijft Boelhouwer. 'Ik vind het echt geweldig dat die gastjes tegen de kou kunnen en ik vind het stoer om te zien hoe ze helemaal opgaan in hun spel en heel energiek bezig zijn. Ik heb het spelen met een VR-bril vorige week ook geprobeerd, en het heeft wel wat. Het is een supergoede beleving.'

Boelhouwer is blij dat de tent er staat en dat hij iets kan organiseren voor de jeugd. Juist nu er door de lockdown veel niet door kan gaan. 'Heel eerlijk, het afgelopen jaar was niet makkelijk voor de evenementenbranche', vertelt Boelhouwer, die voor het programma subsidie van de gemeente heeft gekregen. 'We hebben ons ingeschreven op de dingen die wel door konden gaan. Dit is er een van, ook met minder goed weer kun je hier terecht en het digitale is hip and happening onder de jeugd. Ik ben blij dat de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld om hiermee aan de slag te gaan.'

Jaarwisseling rustig gebleven

Majda el Adlouni, stadsdeelmedewerker in Loosduinen op het gebied van welzijn, jeugd en participatie, is blij met het initiatief. 'We bieden de jongeren heel veel activiteiten in, om te laten zien dat we ze waarderen, maar ook zodat ze leuke dingen kunnen doen in plaats van thuis te zitten en aan corona te denken.'

Wethouder Martijn Balster (PvdA) brengt zondag ook een bezoek aan de tent bij het tuincentrum. Hij heeft een speciaal doel, want hij komt een groep jongeren uit Loosduinen een cheque van duizend euro aanbieden. El Adlouni legt uit waarom de jongeren deze bijdrage hebben verdiend. 'Normaal is er altijd rond de jaarwisseling wel wat narigheid in Loosduinen, maar dit keer is het rustig gebleven. Dat komt omdat een grote groep jongeren op oudjaarsavond gezamenlijk heeft gegeten en daarna van de straat zijn gebleven. Om ze aan te moedigen krijgen ze dit bedrag om nieuwe evenementen te organiseren.’

'Mooie activiteiten'

Mounir el Omari, jongerenwerker in Loosduinen, is blij verrast met de cheque van duizend euro. 'Door alle activiteiten die we hebben georganiseerd rond de jaarwisseling is er een stuk minder rottigheid geweest dan andere jaren. We zijn echt heel blij met het bedrag en gaan er mooie activiteiten voor jongeren van organiseren.'

