Coronavirus: Vaccinatie zorgpersoneel begint woensdag al

Vaccinatie ziekenhuismedewerkers begint woensdag al

De vaccinatie tegen het coronavirus begint toch eerder: zorgpersoneel wordt vanaf woensdag gevaccineerd, twee dagen eerder dan gepland.

Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer, meldt de NOS. Er wordt 6 januari gestart met de GGD Hart voor Brabant in Veghel. Daar kunnen verpleeghuismedewerkers zich melden voor een inenting.

Ziekenhuis beginnen woensdag ook met het inenten van personeen op de intensive care, de spoedeisende hulp en de coronaverpleegafdelingen.

Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw gedaald

Het afgelopen etmaal zijn 6671 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een daling met 757 ten opzichte van zondag. Dat blijkt uit cijfers over het aantal positieve tests van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zondag ging het aantal nieuwe gevallen ook al flink omlaag, met bijna 1200.

In 24 uur tijd werd het overlijden gemeld van 65 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. Zondag waren dat er 47, zaterdag 38 en vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms overigens pas na een tijdje doorgegeven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 57.600 mensen positief getest, tegen ruim 69.500 de week ervoor.

EMA velt mogelijk maandagavond oordeel over coronavaccin Moderna

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk maandagavond al met een eindoordeel over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt maandag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin

Als er een eindoordeel komt, wordt de conlcusie zo snel mogelijk naar buiten gebracht. Als het comité maandag nog niet tot een eindoordeel komt, praten de deskundigen woensdag verder. Het EMA had eerder bekendgemaakt pas woensdag een conclusie te verwachten.

Ook boa's en leraren willen voorrang bij vaccineren

Medewerkers in het onderwijs zouden voorrang moeten krijgen bij de inentingen tegen het coronavirus, vindt onderwijsbond AOb. En ook de Nederlandse BOA Bond heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gepleit voor een snelle vaccinatie van boa's, zegt vakbondsvoorzitter Ruud Kuin.

De boa's willen niet vooraan staan. 'Het is logisch dat zorgpersoneel en kwetsbare ouderen voorrang krijgen bij de inentingen, maar daarna verdienen ook boa's een snelle vaccinatie. We hebben dit aan de orde gesteld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar uiteindelijk gaat het ministerie van Volksgezondheid over de volgorde.'

Dezelfde boodschap klinkt vanaf de onderwijsbond: 'We snappen dat we niet tot de kopgroep behoren en dat de zorg eerst moet, maar als we willen dat de boel straks weer volledig gaat draaien dan moeten we ervoor zorgen dat het onderwijspersoneel zo snel mogelijk gevaccineerd wordt', zegt een woordvoerster.

Eerder vandaag pleitten politievakbonden al voor een snellere vaccinatie van agenten.

77 procent minder reizigers bij Rotterdam The Hague Airport

Vorig jaar reisden 485.000 passagiers van en naar Rotterdam The Hague Airport. Dat maakt de regionale luchthaven maandag bekend. Daarmee is het aantal reizigers afgenomen met 77 procent. 2019 was nog een recordjaar met 2,1 miljoen passagiers.

De cijfers zijn totaalcijfers van 2020 en zijn daarmee een combinatie van cijfers van voor en van tijdens de coronapandemie.

Politiebond ACP dringt aan op snel vaccineren van agenten

Politiebond ACP dringt aan op het zo snel mogelijk vaccineren van agenten. 'Het kabinet bestempelt de politie als een vitaal beroep, dan is het logisch om deze beroepsgroep ook snel te vaccineren', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP.

Politiemedewerkers worden sinds september versneld getest op corona als er capaciteitstekorten dreigen en het werk in de knel dreigt te komen. Deze sneltesten, die worden uitgevoerd door een commercieel bedrijf, zijn vooral bedoeld voor de basispolitiezorg en bijzondere diensten zoals beveiliging en (speciale) interventies. Het werk van deze diensten heeft direct invloed op de veiligheid van de burger en op straat.

Van de Kamp: 'De volgende stap zou versneld vaccineren zijn. Daar dringen we op aan.' Volgens hem komen agenten veel in contact met mensen die besmet blijken te zijn met het coronavirus.

Advertentie evenementenbranche: kabinet geef duidelijkheid

De evenementenbranche wil van het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er wel en niet kan worden georganiseerd de komende maanden. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten kondigen de organisatoren van festivals, concerten en sportwedstrijden maandag een groot aantal evenementen aan voor dit jaar, waarbij ze weer bezoekers hopen te kunnen ontvangen.

De branche wil uiterlijk 1 februari van het kabinet weten waar ze aan toe is. Jolanda Jansen zegt namens de Alliantie van Evenementenbouwers dat ze bang is dat er anders niet voldoende tijd is om de evenementen goed te kunnen organiseren. 'We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen, want dan staat er straks een nog groter deel van de 100.000 mensen op straat en ligt een branche, die goed is voor 7,4 miljard omzet, compleet op zijn gat. Dan zijn niet alleen die mensen hun baan kwijt, maar de miljoenen bezoekers ook hun evenementen.'

GGD Haaglanden begint eerder met vaccineren dan gepland

GGD Haaglanden begint 11 januari met het vaccineren van zorgpersoneel. Dat is een paar dagen eerder dan eerst werd gezegd. In 22 van de 25 regio's wordt eerder begonnen met het vaccineren van zorgmedewerkers, laat de GGD weten. In heel Nederland kunnen vanaf 15 januari inentingen tegen het coronavirus worden gehaald, drie dagen eerder dan was gepland.

Volgens planning verandert de startdatum voor de regio's Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht niet: dat blijft 8 januari. Daarna volgen Haaglanden, Drenthe en Amsterdam op 11 januari, een week eerder dan gepland. De andere regio's, waaronder Hollands Midden, starten op 15 januari, in plaats van 18 januari. 'Vanaf het begin was ons uitgangspunt: zo snel mogelijk zorgvuldig starten. Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen gelukkig nu verantwoord vervroegen', aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en.

Duizenden uitnodigingen voor eerste vaccinaties de deur uit

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD GHOR Nederland opent maandag om 08.00 uur het callcentrum,waar tweeduizend medewerkers klaarstaan om afspraken in te plannenvoor de vaccinaties die vanaf vrijdag gezet worden. Het callcentrum is zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Alle medewerkers in het callcentrum zijn doorstromers vanuit het test-callcentrum. 'De meesten zijn inmiddels getraind in het voeren van het gesprek dat nodig is om te bepalen of een persoon mag worden gevaccineerd, in verband met contra-indicaties van het vaccin. De komende dagen worden de laatsten van hen getraind', stelt de koepelorganisaties van de GGD'en.

