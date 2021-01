Tim en Tom Coronel probleemloos door eerste Dakar-etappe: twaalf plekken winst

Tim en Tom Coronel zijn zondag tien plekken gestegen in het algemeen klassement van de Dakar Rally. Daags na de proloog, waar de tweeling de 49ste tijd neerzette, eindigden de broers op de 37ste plek in de eerste etappe. Ook in het algemeen klassement klommen de Coronelletjes van stek 49 naar 37.

Tim en Tom profiteerden van schade, lekke banden en misère bij anderen. 'Wij moesten er even inkomen, maar dat was misschien maar gelukkig ook. Er zaten veel auto's in de problemen', blikt Tim terug bij mediapartner Studio Alphen. 'Met die wetenschap hebben we bijvoorbeeld niet geprobeerd een paar auto's voor ons in te halen, hoewel ze ons een beetje ophielden. We hebben het redelijk rustig aan gedaan en pas op het einde heb ik de auto aangetrapt.'

'Dat risico durfden we toen wel te nemen', vult Tom aan. 'De temperaturen bleven goed, we hebben geen lekke band gehad, niet verkeerd gereden, niks. Dan kan het tempo wel wat omhoog, met de haven in zicht.' Tim en Tom finishten na 277 kilometer op 45 minuten van etappewinnaar Carlos Sainz (Spanje). 'Zo'n eerste dag geeft vertrouwen. We zijn klaar om aan te vallen. We kruipen gewoon naar voren, let maar op', zegt Tom toe vanuit het bivak in Bisha (Saoedi-Arabië).