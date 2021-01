Katwijkse visser baalt van brexit-deal: 'We zijn 25 procent van onze omzet kwijt'

In het brexit-akkoord is afgesproken dat Europese vissers een kwart minder vis mogen vangen dan voorheen. 'We zijn 25 procent van onze omzet kwijt, van de ene op de andere dag. Dat is heftig,' zegt directeur Diek Parlevliet van Parlevliet en Van der Plas uit Katwijk. 'De visserij betaalt een hoge prijs voor deze deal', zegt Pim Visser van belangenorganisatie VisNed.

Voor Diek Parlevliet kwamen de afspraken over de visserij als een grote verrassing: 'Het uitgangspunt was dat de visserij niets zou verliezen. Pas in de laatste paar dagen van de onderhandelingen is dit gebeurd.' Volgens het akkoord krijgen Europese vissers nog zeker 5,5 jaar toegang tot de Britse wateren, maar de vangstquota gaan omlaag. Ze mogen een kwart minder vis vangen dan voorheen.

'De vrees bestaat dat we na die 5,5 jaar helemaal niet meer in de Britse wateren mogen vissen,' zegt Parlevliet somber. 'Het gaat om gigantische bedragen, voor de hele Nederlandse visserij praat je over 100 miljoen euro minder omzet. Er zijn geen regelingen voor getroffen, maar daar hopen we wel op.'

600 miljoen euro

Er is een speciaal fonds waar landen of sectoren een beroep op kunnen doen als ze onevenredig hard getroffen worden door de brexit. Voor de Europese Noordzeevissers is al 600 miljoen euro gereserveerd. De komende tijd wordt dat geld verdeeld en Blok hoopt dat een behoorlijk bedrag naar Nederlandse vissers gaat, meldt de NOS.

'We doen er alles aan om geen arbeidsplaatsen te schrappen,' zegt Parlevliet. 'We moeten creatief zijn. Er zijn ook verdragen met Marokko en Mauritanië. We onderzoeken of we daar kunnen vissen.'

Hoge prijs

De Britse wateren zijn belangrijk voor de Nederlandse visserij. 'Van de trawlervangst komt 60 procent uit Britse wateren en voor de kottervloot is dat 35 procent, dat is een heel aanzienlijk deel', zegt Arie Mol van Wageningen Universiteit Economic Research. Mol onderzoekt de Nederlandse visserij en de bedreigingen.

Pim Visser van VisNed is blij dat ondanks beperkingen de Nederlandse vloot toegang houdt tot de Britse wateren, maar is zeker niet blij met de gesloten deal. 'De visserij betaalt een hoge prijs. In het Kanaal mag ook minder vis gevangen worden en daar vissen Nederlandse en Franse vissers nu beide. Dat zal de spanningen doen oplopen.'