Klaar met de kerst? Gemeenten starten met kerstboominzameling

Vanaf vandaag kun je je stekelige groene vriend weer kwijt. Gemeenten beginnen deze week namelijk met het opruimen van oude kerstbomen. In Den Haag en Oegstgeest kunnen kinderen de kerstbomen zelf inleveren. Zij krijgen dan per boom een lootje, waar ze prijzen mee kunnen winnen.

Het inleveren van je oude boom gaat dit jaar door de coronamaatregelen in de meeste gemeenten net even iets anders dan in voorgaande jaren. De gemeente Gouda is bijvoorbeeld bang dat het te druk wordt op de inzamelpunten. Daarom gaat de gemeente de bomen zelf ophalen op de reguliere aanbiedplaatsen. Ook in Nieuwkoop kun je je boom gewoon op straat gooien.

Er is dit jaar geen kerstboominzameling in Pijnacker-Nootdorp. Wijkteams rijden dagelijks rond en nemen de bomen mee die op straat worden gelegd.

Prijzen

Er zijn ook veel inzamelingsacties voor kinderen. Zo kunnen ze in Den Haag en Oegstgeest meedoen aan een loterij. Per kerstboom krijgen de kinderen een lot. In Waddinxveen, Leidschendam- Voorburg, Leiderdorp en het Westland krijg je 50 cent per ingeleverde boom.

