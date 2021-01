Meer vuurwerk gevonden in ontplofte flat Alphen aan den Rijn

De politie deed maandagochtend opnieuw onderzoek in de woning en vond nog een stuk illegaal vuurwerk. Het is onbekend waarom het illegale vuurwerk niet eerder is opgemerkt. Het Aïdaplein is voor een deel afgezet en de EOD bekijkt hoe ze het vuurwerk veilig uit het appartement kunnen halen. De flat is niet ontruimd.

Wat er vorige week precies gebeurd is in de woning is nog niet bekend: 'We hebben de man nog altijd niet kunnen horen, dus dat maakt het voor ons heel lastig om een inschatting te maken wat er precies gebeurd is', zegt de politie. De ontploffing was zo zwaar dat de ramen eruit werden geblazen. Twee verdiepingen van de flat werden ontruimd.

Aanhouding

Op oudejaarsdag arresteerde de politie een 35-jarige man uit Alphen aan den Rijn die tijdens de explosie mogelijk ook in het appartement was.