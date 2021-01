Juf of meester spelen en veel Teams: dit was de eerste thuisonderwijsdag van 2021

Het liep niet overal soepel tijdens de eerste thuisonderwijsdag van 2021. Veel ouders hadden te maken met storingen bij verschillende apps die scholen gebruiken om online onderwijs te organiseren. Zo ook de Parro-app die door een groot gedeelte van de 6000 basisscholen wordt gebruikt om met ouders te communiceren. We spraken een aantal ouders en kinderen over deze eerste thuisonderwijsdag van 2021. Zijn ze elkaar in de haren gevlogen of viel het mee?

Krystle en Haley (9)

Krystle uit Nootdorp was vandaag de juf van Haley. De negenjarige zit in groep zes van de Regenboog in Nootdorp. Het geven van thuisonderwijs na de kerstvakantie was weer even schakelen voor de Nootdorpse. 'Haley begint al om 8.15 uur met een vergadering met de klas via Teams. Ik heb ook de hele dag door vergaderingen, dus het is een beetje schipperen. Ik werk nu in de avonden en weekenden door om de gemiste uren overdag in te halen.'

'Vandaag stond mijn jongste dochter Nikita (5) ineens naast me tijdens een online meeting. Gelukkig kan iedereen daar in deze tijd om lachen. Ik heb door de vorige thuislesperiode beter leren loslaten', voegt ze eraan toe.

Ritme erin houden

'De uitdaging is om het ritme erin houden. Je staat ook continu ‘aan’, wat erg vermoeiend is', vervolgt Krystle. En toch zijn er voordelen. 'In deze periode zie je de kinderen veel meer. Ik heb geluk dat ik twee lieve en zelfstandige kinderen heb. We maken het samen gezellig.'

Haley vindt haar moeder tegelijkertijd strenger én minder streng dan haar meester: 'Van mama moet ik meer opdrachten maken dan van de meester, maar voor de rest is ze minder streng. Ik ben blij dat ik thuisonderwijs krijg want dan kan ik lekker zelfstandig werken en word ik niet gestoord. Van het thuiswerken heb ik geleerd om zelfstandig te werken en om nog sneller te typen.'

Vrienden zien

Thuisonderwijs heeft nog een belangrijk voordeel, stelt Haley 'Ik ben ook eerder klaar met school, dus dan kan ik lekker gaan gamen.' En toch kan Haley niet wachten om weer naar school te gaan. 'Ik ben blij als ik weer naar school kan want dan zie ik mijn klasgenoten weer.'

Haley weet wel wat de ouders moeten doen in deze thuisonderwijsperiode: 'Niet gestrest zijn en zoals Elsa in Frozen zegt: let it go!'

Maandagochtend viel de Parro-ap uit. ICT-manager Bob Reijnders van Parro vertelde bij mediapartner NOS: 'Je moet je voorstellen, heel Nederland volgt op dit moment online onderwijs en probeerde vanochtend in te loggen, om negen uur viel het systeem uit. We werken hard aan een oplossing.'

Ook een ander systeem, Zulu Connect, waar het digitale lesmateriaal voor kinderen staat, viel uit. Het is inmiddels weer in de lucht. Woordvoerder Prince Heyliger: 'We hebben vanochtend een uur lang technische problemen gehad waardoor het vastliep. Iedereen probeerde tegelijk in te loggen, een enorme hause. We hebben nu extra capaciteit geregeld en gaan ervan uit dat het vanaf nu goed gaat.'

Annelies en Pien (10)

Annelies uit 's-Gravenzande speelde vandaag juf voor dochter Pien. De tienjarige zit in groep vijf OBS De Driekleurin 's-Gravenzande. Als voordeel van het thuisonderwijs ziet ze toch een bepaalde ontspanning. 'De ochtenden zijn wat relaxter, we verdelen het schoolwerk wat meer over de dag waardoor er iets minder regelmaat is, maar waardoor we deze periode ook echt anders beleven.'

Pien kan dat beamen. 'Mijn ouders zijn minder streng dan de juf. Alles mag wat langzamer gaan.' Toch is de Westlandse niet blij met thuisles. 'In de klas is het leuker en kan ik me beter concentreren. Ik wil weer naar school. Dan kan ik weer met vrienden spelen en zit ik op mijn eigen plekje in de klas.'

Belangrijkste les

Annelies hoopt dat ze de kinderen enthousiast kan houden voor school, 'Of misschien heb ik het nu meer over mezelf. Deze donkere maand voelt toch wat anders dan het voorjaar in maart', zegt ze reflecterend. De belangrijkste les die ze van de vorige periode heeft geleerd: 'Dat we sneller de juf om advies moeten vragen.'

Wat Annelies het meest ingewikkeld vindt? 'Van je eigen kinderen verwacht je dat ze net even dat ene stapje harder lopen. Dus er ontstaan sneller discussies die ons kind niet met de juf zou hebben', zegt ze open.

Opgeruimd bureau

Ook Pien heeft nog een goede tip: 'Het helpt om je kamer een beetje als een klas in te richten, dus een opgeruimd bureau en een schema aan de muur. Daarbij is het ook leuk om elke dag iets leuks te doen, vandaag heb ik een lekkere smoothie gemaakt. Dat doe ik anders niet op school.'

Marlies en Malou (16)

Als moeder van een zestienjarige hoeft Marlies niet veel te doen. 'Behalve af en toe thee en wat te eten brengen'. Dochter Malou zit in Den Haag op het Maris Belgisch Park en gaat naar 5 VWO. Vanaf half oktober heeft ze al om en om online les.

'De ene week had ze al drie dagen online les en de andere week twee dagen. De school vond het te druk op de gangen, waardoor ze eerder maatregelen hebben genomen. Hierdoor ging het ook erg goed met de besmettingscijfers, ze lagen heel erg laag. De online lessen hadden ze al snel goed op orde. Kinderen waren er al aan gewend', vertelt Marlies.

'Ze checken niet of ik de les volg'

'Mijn ouders zijn minder streng dan mijn docenten, vult dochter Malou aan. 'Tijdens de online lessen checken ze niet of ik ze volg!' Toch wil de Haagse liever op school les dan thuis les krijgen. 'Ik ben blij dat ik in ieder geval onderwijs krijg en dat het niet helemaal stopt. Maar op school kan ik beter tekst en uitleg krijgen en is mijn motivatie hoger.'

Hoe verging het de rest van Nederland?