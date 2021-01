Ode met trompet aan GGD-personeel: 'Een enorme steun'

Terwijl het personeel van de GGD uit de ramen van het gebouw hangt, speelt Jeffrey de longen uit zijn lijf. 'Sinds het begin van corona in maart heb ik dit lied al bij heel veel zorginstellingen in de buurt gespeeld. Toen de GGD vroeg of ik hier, als verrassing, vanmorgen wilde spelen, heb ik geen moment getwijfeld. Hoe vaker ik in contact kom met zorgpersoneel, hoe meer ik me realiseer hoe zwaar ze het hebben.'

Een luid applaus valt Parmentier ten deel als hij ook nog 'you never walk alone' speelt. Nikita van den Berge, arts bij de GGD Hollands Midden verwoordt het gevoel: 'Wij hebben het soms best heel zwaar gehad, en dan is dit echt prachtig. Een enorme steun om het nieuwe jaar goed in te gaan.'

Genoeg personeel

Het is al een tijdje vrij stil rond het bron- en contactonderzoek. 'Voor jullie als pers', grapt van den Berge, 'Wij zijn gewoon doorgegaan met het onderzoek maar jullie waren druk bezig met het vaccin.' In het begin van het coronavirus was er te weinig personeel om het bron- en contactonderzoek goed uit te voeren, dat is gelukkig opgelost. 'Landelijk is de GGD opgeschaald en wij regionaal ook. Nu kunnen we met personeel schuiven naar daar waar het nodig is.'

Soms wordt het werken wel zwaarder voor de mensen aan de telefoon. 'Mensen raken coronamoe. Als wij dan moeten vertellen dat ze in quarantaine moeten, krijgen we wel negatieve reacties. Dat is ook logisch. We leggen wel steeds weer uit waarom dat toch verstandig is. Het GGD-personeel krijgt inmiddels begeleiding hoe om te gaan met al die negatieve reacties. En dan doet zo'n 'you never walk alone' heel erg goed ' aldus de arts.