Dartsensatie Dirk van Duijvenbode gewoon weer tussen aubergines: 'Vakantie, wat is dat?'

De kwartfinale op het WK darts was uiteindelijk het eindstation voor de dartsrevelatie . Tijdens het toernooi vestigde hij de aandacht van de dartsliefhebbers op zich. Hij won van oud-wereldkampioen Rob Cross, zette de hoger aangeschreven Glen Durrant in de achtste finale weg en ging uiteindelijk tegen zijn idool Gary Anderson onderuit.

Het gevolg: een storm aan media-aandacht. 'Ik doe op maandag nog een paar interviews', vertelt de nieuwe lieveling van het Nederlandse dartspubliek. 'Mensen moeten ook niet moe van je worden. Dat ze gaan denken: hé daar heb je hem alweer.'

Aubergenius

Nadat Van Duijvenbode afgelopen vrijdag werd uitgeschakeld door de Schot Gary Anderson, is hij meteen uit Londen vertrokken. 'Ik kwam om 06.00 uur thuis en ben toen meteen gaan slapen. In het weekend ben ik bij vrienden langs geweest, familie bezocht en uitgerust. En nu weer, hup aan het werk.'

Mede door zijn opkomst die begeleid werd door hardstyle en zijn imago waarin de aubergine centraal stond, werd Van Duijvenbode een favoriet in de Nederlandse huiskamers. Auberginius, zoals zijn bijnaam sinds het WK officieel luidt, blijft echter bij zijn geliefde kwekerij werken. 'Ik heb niet eens overwogen om te stoppen', zegt hij eerlijk.

Tiende van de wereld

Toch heeft hij alle reden om zich volledig op het darten te storten. De wereldranglijst bij darts gaat over twee jaar. Alleen de prestaties van Van Duijvenbode tellen pas sinds een jaar mee en toch staat de Westlander al 32ste. 'Als je alleen het afgelopen kalenderjaar telt, sta ik zelfs tiende', zegt hij met trots. 'Op het WK heb ik het doel gehaald dat ik mezelf heb gesteld. Van de laatste vijf tv-toernooien heb ik vier keer de kwartfinale gehaald. Daar ben ik trots op, zeker als je zie waar ik vandaan kom.'

Volgens dartkenners als Jacques Nieuwlaat en Roland Scholten is ervaring belangrijk bij darts. Van Duijvenbode merkt dat hij door zijn recente successen ook op dat vlak progressie boekt. 'Ik heb wel geleerd hoe ik met media-aandacht moet omgaan', zucht hij dan ook. 'Ik keek soms te veel op mijn telefoon. Maar die moest ik in een hoekje leggen en dan gewoon concentreren op de wedstrijd of training.'

Touwtjes in eigen handen'

'Ik wil bijna alles in eigen beheer doen', vervolgt Van Duijvenbode. 'De touwtjes in eigen handen hebben, dan weet ik dat alles goed gaat. Meedenken in processen daar hou ik van.' Toch worden mediaverzoeken voortaan afgehandeld door een manager. 'Ik blijf me er wel mee bemoeien', verzekert de pijlenkeiler. 'Maar in mindere mate.'

Maar ook qua spel heeft hij veel geleerd in Ally Pally. De wedstrijden op het WK werden massaal bekeken waardoor er veel druk op de spelers stond. 'Ik kreeg veel energie van die wedstrijden. Ik heb twee wedstrijden in de laatste allesbeslissende leg gewonnen. Dat is een grote ervaring die ik de komende maanden meeneem.'

Top zestien

In die komende maanden wil de dartsensatie uit 's-Gravenzande verder aan de weg timmeren. 'Op 1 januari 2022 wil ik in de top zestien van de wereld staan. Ook zal ik graag aan de World Matchplay meedoen. Samen met Van Gerwen de World Cup of Darts (toernooi waarbij deelnemende landen allemaal een koppel sturen, red.) gooien, zou een eer zijn, maar is wel bijzaak. Het moet niet te veel afleiden van het echte spel.'

Daarmee lijkt de kalender voor dit jaar alweer vol voor Aubergenius. Is er dan helemaal geen ruimte voor een weekje vrij? 'Normaal heb ik drie weken per jaar vrij, waarvan één rond kerst. Alleen zat dat er dit jaar niet in. Eerst moet ik hier een paar weken werkachterstand inhalen, als dat voorbij is neem ik misschien wel een weekje vrij.'

