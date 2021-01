Getuige ontploffing Alphen doet verhaal: 'Ik weet niet of hij zijn hand nog heeft'

Het 38-jarige slachtoffer van de ontploffing in een flat in Alphen aan den Rijn is inmiddels aanspreekbaar. Dat laat de politie weten. Op oudejaarsdag ontplofte in de flat aan het Aïdaplein een vuurwerkbom. Maandag is er nog een stuk illegaal vuurwerk uit de woning gehaald.

Daniëlle Zeilstra was net naar de buurt verhuisd en druk bezig met dozen uitpakken. Toen ze de explosie hoorde is zij met haar moeder gaan helpen. 'We hoorden een keiharde knal en glasgerinkel. Mijn moeder en ik werken allebei in de zorg, dus we zijn er snel naar toe gegaan. Het slachtoffer was toen zelf al naar buiten gekomen.'

Volgens Daniëlle had hij vooral last van zijn arm. 'Daar zat een handdoek omheen, dus ik heb het niet goed kunnen zien. Maar ik weet niet of zijn hand er nog aan zat. Verder was hij in shock, maar dat is ook logisch.' Hij had ook verwondingen bij zijn ogen, en het leek alsof er kruit in zijn haar zat. 'Hij had veel pijn, vooral aan zijn hand.'

Vuurwerkbom in elkaar zetten

Het slachtoffer was op bezoek bij de eigenaar van de woning. De politie bevestigt dat het slachtoffer aan tafel een vuurwerkbom in elkaar aan het zetten was. Toen ging het mis.

De 35-jarige eigenaar van de woning, die werd aangehouden na het incident, is ondertussen vrijgelaten. Wel is hij nog verdachte.

