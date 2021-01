Getroffen eigenaar Poolse supermarkt Tilburg heeft ook zaken in Naaldwijk en Lisse

Bij de Poolse supermarkt in Naaldwijk is het maandagmiddag business as usual. Klanten lopen in en uit en de schappen met Poolse producten staan er keurig bij. De Westlandse winkel valt onder dezelfde eigenaar als de zaak waar maandagochtend in Tilburg een ontploffing plaatsvond. Ook hebben ze een winkel in Lisse.

Samen met Quick Boys-voetballer Mahamad Mahmoed uit Rijswijk bestiert de eigenaar van de Naaldwijkse winkel de zaak in Tilburg. Daarnaast hebben ze nog meer supermarkten in Nederland. Bij vier winkels waren de afgelopen maand explosies. Dat maandag voor de zaak in Naaldwijk een politiebusje staat heeft niks te maken met de aanslagen, verzekert de man achter de kassa: 'Toeval.'

Terwijl agenten bezig zijn om een grote politiebanner, een soort vlag, op te vouwen en in het busje te laden, komen de klanten binnen. Alles gaat goed in de winkel, vertelt de kassamedewerker. Hij voelt zich veilig.

Meerdere aanslagen

Of er vanwege de aanslagen extra maatregelen genomen worden bij de twee Poolse supermarkten kan de Haagse politie niet zeggen: 'Over maatregelen zeggen we nooit wat', aldus een woordvoerder. 'We kennen de supermarkten en zijn alert na de incidenten.' Ook hebben de wijkagenten contact met omwonenden en bedrijven.

Begin december waren de winkels van Mahmoed in Aalsmeer en Beverwijk al doelwit. In Beverwijk ging het om twee explosies binnen een week. Mahmoed zei maandag tegen Omroep Brabant dat hij geen idee heeft wat het motief is voor de aanslagen. Eerder wees hij in de Telegraaf naar de concurrent.

Poolse supermarkten

De Koerdische Mahamad Mahmoed is niet in zijn eentje eigenaar van de getroffen supermarkten. Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat de zaak, naast het bedrijf van Mahmoed, ook in handen is van een ander bedrijf uit Rijswijk.

Deze holding bezit, volgens de KvK, in totaal elf zaken. Voornamelijk Poolse supermarkten, waarvan twee in onze regio. De winkels zijn gevestigd op plekken waar veel arbeidsmigranten wonen. Een winkel zit in Lisse, de ander in Naaldwijk, die horen beiden ook weer voor een deel toe aan een bedrijf uit Rotterdam, dat nog drie andere zaken bezit in de Rijnmondregio.

Mahmoed was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

