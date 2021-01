Tien jaar cel geëist tegen Stolwijker (59) die 'liefdesrivaal' met hakmes te lijf ging

Een 59-jarige man uit Stolwijk heeft maandag in de rechtbank tien jaar cel tegen zich horen eisen voor poging tot moord. De man zou de nieuwe liefde van zijn vrouw, met wie hij na een huwelijk van dertig jaar in scheiding ligt, hebben opgezocht en hem met een hakmes te lijf zijn gegaan. Hij zou hem daarbij veertien keer op het hoofd hebben geslagen.

Het slachtoffer kan het verhaal nog navertellen. 'Ik dacht dat ik doodging, maar ik vocht voor mijn leven', verklaarde hij maandag bij de rechtbank. De twee mannen kennen elkaar al zo'n 25 jaar.

De vrouw van de verdachte kreeg een relatie met het slachtoffer, toen ze hem hielp op zijn boerenbedrijf. Nadat ze op 5 juli vorig jaar pas 's ochtends vroeg thuiskwam, zou het de verdachte te veel zijn geworden. Hij zocht zijn 'liefdesrivaal' thuis in Stolwijk op. Via de achterdeur van de boerderij, die niet afgesloten was, ging hij naar de slaapkamer van het slachtoffer.

'Een laffe daad'

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de verdachte het slachtoffer in zijn slaap heeft aangevallen. 'Het was een laffe daad', aldus de officier van justitie. 'De verdachte is doelbewust met een hakmes op pad gegaan. Als een wilde heeft hij het slachtoffer op zijn hoofd geslagen.' De aanklager eist daarom een celstraf van tien jaar tegen de Stolwijker.

De verdachte verklaarde maandag tijdens de zitting bij de rechtbank dat hij boos was op het slachtoffer. 'Het emmertje liep over, er was zoveel gebeurd.' Hij ontkende dat hij het hakmes had meegenomen om zijn 'liefdesrivaal' te doden. Hij wilde zich alleen maar kunnen beschermen. 'Dat ik het mes heb meegenomen, is het domste dat ik ooit heb gedaan.'

Veertien snijwonden in schedel

Hij ging alleen maar naar de boerderij, vertelde de verdachte aan de rechters, om een gesprek met het slachtoffer te hebben. Die wilde echter niet met hem praten en zou hem weggeduwd hebben. Toen kreeg de verdachte een black-out en ging het slachtoffer met het mes te lijf.

De zoon van het slachtoffer wist de Stolwijker van zijn vader te trekken en te ontwapenen. De slaapkamer zat onder het bloed. Een traumahelikopter bracht het slachtoffer naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar werden veertien snijwonden op de schedel van de aangevallen man gevonden. 'Er is furieus geslagen', concludeerde de rechter maandag.

De uitspraak van de rechtbank is over twee weken.

LEES OOK: Zwaargewonde man gevonden in huis in Stolwijk, politie arresteert verdachte