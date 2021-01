Coronavirus: Rutte niet hoopvol over versoepeling van lockdown na 19 januari

Rutte niet erg hoopvol over wat er kan na 19 januari

Premier Mark Rutte is 'niet erg hoopvol over wat kan na 19 januari'. Hij wil nog niet vooruitlopen op eventuele versoepelingen of juist een verlenging van de lockdown, maar 'op dit moment blijven de cijfers natuurlijk hoog', zei Rutte in debat met de Tweede Kamer. Het deskundigenteam OMT buigt zich vrijdag over de maatregelen en zal begin volgende week een advies naar buiten brengen.

In principe wordt op 12 januari besproken of de lockdown, die zeker tot 19 januari loopt, langer zal gelden. Het gaat onder meer over de sluiting van winkels en het maximum van twee personen die je thuis mag ontvangen. 'We moeten echt het OMT-advies afwachten', zegt Rutte.

6412 nieuwe positieve testen

Er zijn volgens het RIVM dinsdag 6.412 nieuwe positieve coronatests afgenomen. Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests flink kleiner is dan het gemiddelde. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder toegenomen tot 2882. Dat zijn er 46 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

RIVM ziet nog geen 'overtuigende effecten'

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16 procent gedaald, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet nog geen 'overtuigende effecten van de lockdown' die op 15 december is ingegaan. In de afgelopen week kwamen 56.440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder.

Het aantal afgenomen coronatesten daalde met ruim 70.000 tot 368.126. Het percentage positieve testen steeg echter van 13 procent tot 13,7 procent.

Het RIVM houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen 'minder geneigd waren om zich te laten testen'. Het zou echter ook kunnen dat de lockdown wél effect heeft en simpelweg minder mensen klachten hebben.

Rode kruis helpt met prikken

Het Rode Kruis gaat helpen met vaccineren in de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Er staan in de regio’s totaal vierhonderd man klaar om het werk uit te voeren, maakte de hulporganisatie bekend.

Het Rode Kruis ondersteunt daarmee de zorgverleners van de GGD’s in de twee regio's. 'De hulpverleners van het Rode Kruis zullen vaccineren, ook zijn er EHBO-hulpverleners aanwezig om mensen bij te staan, bijvoorbeeld wanneer er een allergische reactie op zou treden bij een gevaccineerde', zegt de organisatie.

De hulpverleners die gaan prikken hebben een medische achtergrond of zijn studenten op medisch vlak.

Geen steun in coalitie voor wet over keuzes op intensive care

De spoedwet waarmee het kabinet wil verbieden om jonge mensen op basis van niet-medische gronden voorrang te geven op een intensive care-bed, kan nog niet op steun rekenen in de coalitie. D66 is tegen zo'n verbod, en ook de grootste partij VVD twijfelt hardop in een debat over het coronabeleid aan het wetsvoorstel van haar eigen minister Tamara van Ark.

Artsenorganisaties hebben een draaiboek opgesteld voor het slechtst denkbare scenario, waarin de toestroom van coronapatiënten zo hoog is dat het aantal bedden op de ic's niet toereikend is. Er moet dan mogelijk geselecteerd worden op niet-medische gronden. Patiënten die korter op de ic zullen liggen, krijgen volgens het draaiboek voorrang. Ook onmisbare zorgmedewerkers komen eerder in aanmerking voor een plek. Daarna wordt volgens het draaiboek gekeken naar leeftijdsgroepen, waarbij jongeren voor ouderen gaan. Maar het kabinet wil daar niet aan. Elk leven is immers gelijkwaardig, stelt Van Ark.

GGD Hollands Midden start 15 januari met vaccineren

De GGD Hollands Midden gaat op 15 januari starten met het vaccineren van zorgmedewerkers. In eerste instantie was het de bedoeling dat de vaccinaties vanaf 18 januari gezet zouden worden. De overkoepelende organisatie GGD GHOR heeft dinsdag bekendgemaakt dat op alle locaties al enkele dagen eerder wordt begonnen met vaccineren.

De GGD Haaglanden maakte van het weekend al bekend dat zij op 11 januari gaan beginnen met het vaccineren van de zorgmedewerkers. De medewerkers die in aanmerking komen voor het vaccin hebben maandag een brief gekregen waarmee ze een afspraak kunnen maken om zich in te laten enten.

HMC schaalt op naar maximale ic-bezetting

Het HMC heeft de capaciteit op de intensive care uitgebreid naar 28 bedden. Volgens het ziekenhuis is dit de maximale hoeveelheid bedden die het ziekenhuis neer kan zetten. HMC geeft met de uitbreiding naar de maximale capaciteit gehoor aan de opdracht van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om landelijk op te schalen.

'Wij nemen met deze beslissing onze verantwoordelijkheid', vertelt HMC-bestuursvoorzitter Ingrid Wolf. 'Maar we moeten ons realiseren dat dit wederom heel veel vraagt van ons personeel, dat al zwaar is belast.'

Gespecialiseerd IC-personeel om zowel Covid-patiënten als andere acute patiënten te kunnen behandelen, is het belangrijkste struikelblok, legt Wolf uit. Voor een maximale periode van 30 dagen zal daarom één IC-verpleegkundige drie patiënten behandelen in plaats van twee. 'Deze constructie is pittig, maar dit is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen. Wij krijgen geen extra militaire ondersteuning zoals in de eerste golf. We hebben daarom nog dringender behoefte aan personeel vanuit de zelfstandige behandelcentra, zodat dit niet alleen maar aankomt op alle krachten van HMC. Wij hopen van harte dat daar nu beweging in komt.'

Gebruik van openbaar vervoer in 2020 bijna gehalveerd

Het gebruik van het openbaar vervoer is vorig jaar door toedoen van de coronacrisis zo goed als gehalveerd. In totaal is er vorig jaar ongeveer 660 miljoen keer ingecheckt met de ov-chipkaart, tegen bijna 1,3 miljard een jaar eerder. Ruim 40 procent van het aantal check-ins vond plaats in de eerste elf weken van het jaar, toen er nog geen coronamaatregelen waren.

Dat blijkt uit een analyse van OVPro van cijfers over de inchecktransacties, die worden bijgehouden door Translink en CBS.

De maanden januari en februari waren nog iets drukker dan een jaar eerder. Vanaf woensdag 11 maart, toen de eerste ingrijpende landelijke coronamaatregelen werden aangekondigd, zette de forse daling echter in. Sindsdien lag het ov-gebruik gemiddeld ruim 60 procent lager ten opzichte van 2019.

Communicatieprijs voor Marion Koopmans en Diederik Gommers

De Machiavelliprijs gaat dit jaar naar hoogleraar virologie Marion Koopmans en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Diederik Gommers. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli dinsdag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Koopmans en Gommers krijgen de prijs vanwege 'hun niet aflatende inzet om de wetenschap over het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed publiek. Enthousiast en onvermoeibaar weten zij keer op keer feiten en fabels over het virus te onderscheiden in een begrijpelijke taal', aldus het juryrapport.

'Driekwart Nederlanders wil zich laten vaccineren'

Drie op de vier Nederlanders willen zich laten vaccineren, meldt de NOS op basis van een enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos.

Ipsos ondervroeg ruim duizend Nederlanders de afgelopen week en komt tot de conclusie dat de vaccinatiebereidheid is toegenomen tot 75 procent. Medio december was de vaccinatiebereidheid volgens Ipsos 69 procent, in november 66 procent.

Van de ondervraagden zegt de helft zich 'zeker' te laten inenten en een kwart geeft 'waarschijnlijk wel' als antwoord. Anderen houden het op 'ik weet het niet' (10 procent), 'zeker niet' (8 procent) en 'waarschijnlijk niet' (7 procent).

De Jonge wacht opnieuw zwaar debat over vaccinatiebeleid

Zorgminister Hugo de Jonge wacht dinsdag opnieuw een zwaar debat over zijn vaccinatiestrategie. De bewindsman besloot maandag onder zware politieke druk dat het prikken tegen het coronavirus toch twee dagen eerder kan beginnen. Maar hij moest ook erkennen dat de vaccinatiecampagne eerder van start had kunnen gaan als hij de GGD'en op tijd aan het werk had gezet met de voorbereidingen.

Ondanks die boetedoening én de toezegging om alsnog iets eerder te gaan vaccineren, blijft de oppositie zeer kritisch op De Jonge. Veel partijen zullen in het debat, waar ook premier Mark Rutte bij wordt verwacht, meer daadkracht eisen van het kabinet om verdere problemen met het vaccinatiebeleid te voorkomen.

'Verpleegkundige krijgt als eerste coronavaccin'

Verpleeghuis-medewerker Sanna Elkadiri (39) wordt woensdag als eerste in Nederland ingeënt tegen het coronavirus, meldt het AD. 'Ik snap de angst heel goed, maar ik heb veel vertrouwen in de wetenschap. Het voelt veilig', zegt ze tegen de krant.

Elkadiri is een verzorgende met een ambassadeursfunctie in verpleeghuis Het Wereldhuis in het Brabantse Boxtel. Ze is zaterdag door haar directeur van Zorggroep Elde Maasduinen gevraagd of ze als eerste Nederlander ingeënt wilde worden met het vaccin van Pfizer. 'Ik was meteen enthousiast.' Samen met drie andere collega's behoort Elkadiri tot de eerste groep medewerkers van verpleeghuizen en ziekenhuizen die in Veghel door de GGD Hart voor Brabant gevaccineerd worden.

Ziekenhuizen naar rechter: extra ic-bedden niet vergoed

Ziekenhuisbesturen zijn woest op minister Tamara van Ark, omdat die de extra ic-bedden voor coronapatiënten niet wil vergoeden. Ze hebben een rechtszaak aangespannen om haar via de rechter te dwingen alsnog met miljoenen euro's over de brug te komen, schrijft het AD.

Het gaat onder meer om Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem. Die hebben nota bene op verzoek van de minister het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, maar krijgen daar dus geen dekkende vergoeding voor. Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekent het een verliespost van 3,5 miljoen euro.

Het ziekenhuisbestuur noemt het 'zuur' dat de minister aan de ene kant de ziekenhuizen vraagt de ic's maximaal uit te breiden, maar niet bereid is daar een vergoeding tegenover te stellen. 'Dat zit ons absoluut dwars', stelt bestuurder Arjen Hakbijl. 'Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.