Bevolkingsgroei stokt in grote steden, randgemeenten groeien wel

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er in Den Haag tot 1 december 2020 4,1 nieuwe inwoners per duizend inwoners zijn bijgekomen. In 2019 groeide de bevolking nog met meer dan vijftien nieuwe inwoners per duizend inwoners.

Volgens het CBS komt de lagere bevolkingsgroei voor een groot deel door de coronapandemie. Er kwamen minder arbeidsmigranten en minder internationale studenten naar ons land. Dit is een van de redenen dat de bevolkingsomvang van Leiden zelfs kromp in het afgelopen jaar.

Randgemeenten

De binnenlandse verhuizingen bleven in 2020 wel op peil. Jonge gezinnen verlieten vaak de stad om in nieuwbouwwijken in de randgemeenten te gaan wonen. Hierdoor zijn dit soort gemeenten het afgelopen jaar flink gegroeid. Onder meer Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas horen om die redenen bij de snelst groeiende gemeenten van het land. Deze drie gemeenten kregen er meer dan 25 nieuwe inwoners per duizend inwoners bij.

