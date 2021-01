Duindorpers snappen niets van kritiek: 'Wat is het fucking probleem?'

Het Tesselseplein stroomde donderdag vol met Duindorpers en beelden ervan gingen al snel het internet over. De demonstratie leek meer op een feest dan op een protest. Zo trad onder meer rapper Jebroer op. Er kwam veel kritiek op de Haagse wijk, maar volgens de bewoners is dat niet terecht. 'Waren ze erbij dan?', vraagt een van de Duindorpers zich af in de Straatvraag van Den Haag FM. 'De beelden mogen er dan wel zijn, maar hebben ze zelf gezien hoe het is gegaan?'

Volgens de man hebben de demonstranten zich op oudjaarsdag keurig aan de afspraken gehouden. 'Als je kijkt wat er is gebeurd, dan zie je kinderen bij elkaar en de ouders staan op afstand. We mochten tot 18.00 uur demonstreren en op die tijd was het afgelopen en is iedereen naar zijn eigen straat gegaan. Wat is dan het fucking probleem?' Volgens Duindorper was er echt geen sprake van een feestje, zoals veel mensen zeggen. 'Waar we tegen demonstreerden? Nou tegen de vreugdevuren die niet door mochten gaan.'

Grote kolder

De man krijgt bijval van een andere bewoner. 'Het is misschien niet goed, maar het is nu eenmaal gebeurd', is zijn reactie. Volgens hem is alle ophef overdreven. 'Kijk naar de demonstratie op de Dam in Amsterdam van deze zomer. Daar zijn toch ook geen besmettingen uit gekomen.'

Het stoort een van de mannen dat er een verkeerd beeld van de demonstratie wordt geschetst. 'Er wordt nu gezegd dat we geld hebben gekregen voor het feest en dat de burgemeester ervan af wist, maar dat is een grote kolder. Het klopt dat we de wijk versierd hebben met verlichting met behulp van een subsidie, maar die verlichting is al veel eerder opgehangen. Het is niet zo dat het geld is gebruikt voor een feestje.'

Er is een kleine groep die de kans krijgt om alles te bederven, het is verschrikkelijk

Toch zijn er ook bewoners in de wijk die de demonstratie afkeuren. 'Het kan niet en het mag niet', zegt een voorbijfietsende vrouw. 'Ik ben het ook zat om thuis te zitten en niks te kunnen.' Een echtpaar is het met haar eens. 'De bewoners moeten zich diep en diep schamen. En de gemeenteraad ook. Ik heb er geen andere woorden voor.'

Het echtpaar woont al vijftig jaar in Duindorp. 'En al die tijd met veel plezier, maar nu schaam ik mij. Er is een kleine groep die de kans krijgt om alles te bederven, het is verschrikkelijk. Ik vind het meer dan erg dat de gewone mensen, de doorsnee Duindorper, in een hoekje wordt gezet en geen kans krijgt en dat de raddraaiers alle aandacht krijgen. Ik vind het verschrikkelijk.'

'Ze moeten iedere keer Duindorp hebben'

De bewoners vinden het vooral vervelend dat hun wijk weer een slechte naam heeft gekregen. 'Ik lees ook de krant', zegt een vrouw. 'Wij hebben weer de naam. Dat vind ik het jammer. Want je ziet de commentaren al weer. Vrijstaat Duindorp. Vreselijk.' Ook een andere bewoonster stoort zich aan de aandacht. 'Ik ben er bij geweest en zag vanuit de hoek dat er ongeveer honderdvijftig man op het hele plein was. Meer niet. Maar iedere keer moeten ze Duindorp hebben.'

Een van de bewoonsters hoopt dat ook de goede dingen van de wijk belicht gaan worden. 'Ze moeten een keer trots op Duindorp zijn dat er geen geouwehoer is geweest en geen relletjes', vertelt ze. 'Er is misschien een asbak in de brand gegaan, maar overal waren tonnen met vuur neergezet en de volgende dag werd alles weer opgeruimd. Dat soort dingen hoor je niet. Ze laten alleen de slechte dingen van Duindorp zien.'

LEES OOK: Politiek over Duindorp: 'Burgemeester Van Zanen heeft heel wat uit te leggen'