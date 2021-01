Leidse kringloopwinkel puilt uit: 'We kunnen geen kant meer op'

De Leidse kringloopwinkel De Nieuwe Start puilt helemaal uit. Overal staan spullen opgeslagen en er is nog nauwelijks ruimte om te bewegen. 'Mensen die langskomen om spullen in te leveren moeten we weigeren', vertelt eigenaar Fred Stouten. 'We kunnen geen kant meer op.'

De kringloopwinkel barst uit zijn voegen. Door de lockdown is de winkel al enkele weken gesloten, maar de voorraad blijft maar groeien. 'We hebben nu al geen ruimte meer, maar de woningontruimingen gaan wel door. En daar kunnen we niet zeggen dat we dingen niet meer meenemen, want de afspraak is dat wij bezemschoon opleveren', legt Stouten uit.

In de winkel staat de kleding opgestapeld tot aan het plafond. 'Ik denk dat we tussen de zeven- en achtduizend kilo aan kleding hebben', schat Schouten. De kringloopwinkel haalt de spullen op in woningen waarvan bijvoorbeeld de bewoners zijn overleden. 'Wij betalen mensen voor de achtergelaten spullen, dus ook de kleding. Mensen laten dat allemaal hangen en daar kunnen wij dan een nieuwe bestemming voor vinden.'

Geen doorkomen aan

Maar door de verplichte sluiting kan Stouten zijn voorraad niet meer kwijt. 'We zijn druk bezig om alles te sorteren', zo vertelt de eigenaar tijdens een rondje door de winkel. 'Normaal hebben we een aparte plek waar de spullen binnenkomen, maar we hebben alles al door de hele winkel moeten zetten omdat er anders geen doorkomen aan is.'

Het is zo vol in de winkel dat Stouten geen producten meer aan kan nemen van mensen die langskomen. 'We moeten dit weigeren, want we kunnen geen kant meer op. We krijgen geen subsidie voor de winkel, dus we moeten alles zelf financieren. En als we dingen aan zouden nemen dan gaat het grootste gedeelte uiteindelijk toch naar de stort. Dus daar hebben we mee moeten stoppen.'

Stormloop

Stouten kijkt dan ook al uit naar het einde van de lockdown. 'Ik verwacht dan wel een stormloop van mensen die het thuiszitten ook wel zat zijn nu. Nu krijgen we al dagelijks vragen van mensen die even langs willen komen omdat ze iets kleins nodig hebben. Maar dat gaat gewoon niet. Dat is het mij allemaal niet waard.'

De Nieuwe Start probeert de voorraad tijdens de lockdown ook via internet te verkopen. 'Maar dat loop ook geen storm', geeft Stouten toe. 'En ondertussen lopen de kosten wel door. We hopen echt dat we de 19e weer opengaan, maar gezien de ontwikkelingen in de ons omringende landen verwacht ik dat niet. Voor ons wordt het daardoor steeds en steeds moeilijker, want de rekeningen lopen wel door. Dus ik hoop echt dat als we weer open kunnen de mensen langskomen. We hebben in ieder geval een hele volle winkel met nieuwe spullen.'

