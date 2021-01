Tim en Tom Coronel stijgen in Dakar-klassement, maar navigatiefout kost plekken

Stapje voor stapje komen Tim en Tom Coronel dichter bij hun gewenste klassering in de top 20 van de Dakar Rally. Tijdens de tweede etappe van 's werelds zwaarste autosportrally finishten de broers maandag als 39ste, maar klommen zij van plek 39 naar positie 36 in het algemeen klassement.

De tweeling had nog wat hoger kunnen staan in de Dakar-stand. 'We hebben een navigatiefout gemaakt. Daar hebben we twintig minuten op weggegooid', blikt Tom na ruim 750 kilometer rijden vanuit finishplaats Wadi Ad-Dawasir (Saoedi-Arabië) terug. 'Dat heeft ons zeker een paar plaatsen gekost. Maar verder was alles onder controle.'

'Het was gewoon stom', vervolgt Tom zijn uitleg bij mediapartner Studio Alphen. 'We zaten in het stof achter de truck van Dakar Speed te seinen dat we erlangs wilden en daardoor letten we niet goed op. Ik zag ineens dat we hartstikke verkeerd zaten. We zijn snel omgedraaid en teruggereden. Op dat ene dingetje na was het een serieus goede dag. Ik ben happy.'

Duinen als flatgebouwen

Over uitgestrekte zandvlaktes en torenhoge duinen scheurden de Coronelletjes. 'Wat een geweldige etappe. Bergen, valleien, duinen als flatgebouwen, hard zand, zacht zand: alles zat erin', zegt Tim op zijn beurt.

'We staan nu 36ste in het klassement, maar durven ook naar boven te kijken. De competitie is ontzettend sterk, maar we gaan rustig richting die top 20 en ik heb er steeds meer vertrouwen in dat we daar ook gewoon thuishoren.'

Derde etappe

De etappe van dinsdag, de derde van de twaalf, is een rondje om Wadi Ad-Dawasir. 630 kilometers moeten Tim en Tom Coronel afleggen, waarvan 403 in wedstrijdverband. Om 07.59 uur Nederlandse tijd zijn de broers begonnen aan de derde etappe.?