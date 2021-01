Hagenaars zijn flinke drugsgebruikers, leert onderzoek van het rioolwater

Hagenaars blijken relatief forse drugsgebruikers. Dat wordt duidelijk uit rioolwateronderzoek naar drugsgebruik in de stad. 'De resultaten laten zien dat Den Haag een belangrijke afzetmarkt is voor drugs, in het bijzonder voor wat betreft cocaïne en speed', zegt burgemeester Jan van Zanen en wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg).

De gemeente kondigde in april vorig jaar aan dat er een drugsanalyse van het rioolwater zou komen. Zo kan er inzicht komen in hoeveel er wordt geconsumeerd en of de maatregelen van de gemeente werken. Verder levert het informatie op over 'de Haagse drugsmarkt'. Want die zou anders zijn dan die in andere steden en regio's, aldus toenmalig waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de raad. Het blijkt dat er veel en grote Haagse criminele netwerken actief zijn op de drugsmarkt.

Een bron van zorg was destijds wel dat het onderzoek enigszins vertekend zou kunnen raken omdat deze methode ook bezoekers, zoals toeristen, mensen die uitgaan en forenzen zou meepakken. Maar dat is vanwege de coronapandemie nu nauwelijks het geval. Het geeft daarmee 'een unieke blik in de omvang van het thuisgebruik van Haagse inwoners'.

Gebruik cannabis op niveau van Amsterdam

Vergelijkbare onderzoeken werden uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Het blijkt dat Den Haag zich wat betreft prima kan meten met die gemeenten. Hagenaren roken en snuiven gemiddeld evenveel wiet en cocaïne als Amsterdammers, en daarmee meer dan mensen uit Utrecht en de regio Eindhoven.

Uit een vergelijking blijkt dat het gebruik van cannabis op het niveau ligt van dat van Amsterdam. Dat ligt tweemaal zo hoog als dat in Utrecht en de regio Eindhoven. Crystal meth/Methamfetamine wordt weer minder gebruikt dan in Amsterdam. Den Haag gaat hierin gelijk op met andere regio's.

Hagenaars nemen relatief veel speed

MDMA, de werkzame stof in XTC, werd veel minder in het Haagse rioolwater aangetroffen dan in dat van Amsterdam en Utrecht. Het is daarmee vergelijkbaar met Eindhoven. Wel zat er relatief veel amfetamine in het water, ook bekend als speed. Ruim tweeënhalf keer zoveel als in het Amsterdamse riool, 1,6 maal meer dan in Utrecht. Het speedgebruik is daarmee vergelijkbaar met Eindhoven.

Het onderzoek is voor de gemeente reden om de georganiseerde criminaliteit nog forser te bestrijden, schrijven Van Zanen en Parbhudayal aan de gemeenteraad. Want om aan de vraag naar drugs te voorzien zijn die nodig. 'Criminele netwerken hebben een harde kern met organisatoren, regelaars en uitvoerders van strafbare feiten, met daar omheen faciliterende en sociale vertakkingen in de bovenwereld. De resultaten onderstrepen de urgentie van het aanpakken van deze netwerken en scherpen het pleidooi naar het rijk voor structurele ondersteuning aan.'

Opmerkelijk veel crystal meth-labs gevonden

Zij vinden het ook 'opmerkelijk’ dat in de afgelopen tijden in de regio Den Haag meerdere drugslabs voor crystal meth zijn aangetroffen. Deze drug werd vooral bekend door de televisieserie Breaking Bad, maar wordt in Nederland in het algemeen vrij weinig gebruikt. Gemeente, justitie en politie willen hier nader onderzoek naar gaan doen.

Verder wil de gemeente nog meer gaan doen aan het terugdringen van het 'risicovol gebruik genotmiddelen', zoals de burgemeester en wethouder het noemen. Daarom komt er nog meer voorlichting op scholen, aan risicojongeren en in de uitgaanswereld.