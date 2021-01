Brand verwoest weggeefwinkel: 'Zonder centjes kunnen we niet door'

Bij de weggeefwinkel aan het Sterrenoord in Den Haag Zuidwest werd op 30 december een brandbom naar binnen gegooid. Herschel van der Padt runt de winkel en is wanhopig: 'Zonder centjes kunnen we niet door.'

De ruiten van de weggeefwinkel zijn afgetimmerd met houten platen. 'We zijn drie dagen lang met vier man bezig geweest om de boel weer een beetje op orde te krijgen', vertelt Herschel van der Padt. De zeventiger runt al vele jaren de vrijwilligersorganisatie SSOS aan het Sterrenoord in de Haagse wijk Bouwlust.

'Het is walgelijk om zo het nieuwe jaar te moeten beginnen', zegt Van der Padt boos. Hij vertelt dat er op woensdag 30 december rond 20.30 uur vermoedelijk een brandbom door de winkeldeur ging. 'De politie zie je normaal bijna niet, want ze zijn echt onderbemand, maar die avond waren ze er gelukkig op tijd bij. Complimenten voor hen.'

Niet verzekerd

Veel speelgoed bestemd voor kinderen is verloren gegaan en de pui van de winkel is ontzet. De boel moet gerepareerd worden, maar Van der Padt is niet verzekerd. 'Dat kost 4000 euro per jaar. We werken hier alleen met vrijwilligers, dat bedrag kan ik niet betalen.'

De zeventiger heeft al zijn hoop gevestigd op de verhuurder van het pand en de gemeente Den Haag. 'We gaan de gemeente maar weer eens aanschrijven. En ik hoop dat Vestia, onze verhuurder, komt kijken, maar daar hebben we nog niks van gehoord.'

Vestia

Woningcorporatie Vestia laat weten dat er inmiddels contact is gelegd met Van der Padt: 'We gaan kijken hoe hij geholpen kan worden', zegt een woordvoerder.

De gemeente Den Haag verstrekte de stichting in 2019 eenmalig 5000 euro om vrijwilligers te trainen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos deed afgelopen zomer een oproep om opnieuw geld vrij te maken voor de stichting.

Voedselbank

Naast de weggeefwinkel runt Van der Padt in het pand ook een kleine voedselbank. 'Normaal voor zestig gezinnen, maar door corona nu voor dertig. Dat moet gewoon doorgaan. Ik heb zitten denken aan crowdfunding, want zonder centjes kunnen we niet door. Ik ben een positief mens, maar ik zie het nu heel somber in.'