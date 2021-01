Krottenkoning krijgt lening van 34,6 miljoen: 'Benieuwd wat dat betekent voor het Palaceplein'

Bouwbedrijf Adriaan van Erk BV uit Bergambacht heeft de omstreden vastgoedondernemer Ronnie van de Putte een hypotheek van 34,6 miljoen euro verstrekt. Als onderpand dient het Palaceplein in Noordwijk en een perceel wat daarnaast ligt. 'Een nieuw en ook gerenommeerd bedrijf. Ik ben benieuwd naar wat dat betekent voor de ontwikkeling van het Palaceplein', zegt wethouder Roberto ter Hark.

Het Palaceplein in Noordwijk is al jaren een braakliggend stuk grond met een laag stenen erop. Ooit stond er een hotel, maar sinds dat afbrandde staat er niets meer. In 1999 kocht Van de Putte het perceel voor zo'n drie miljoen euro. Maar ondanks veel praten en plannen maken wordt er niets gebouwd.

Van de Putte frustreert de gemeente Noordwijk al langer, omdat hij verschillende percelen grond in bezit heeft waar hij niets mee doet. Zo is er de grond van de voormalige manege en verschillende percelen langs de kust, waaronder ook het vervallen Vuurtorenplein.

Openbare veiling

Begin december dreigde een gedwongen verkoop van zeven percelen in Noordwijk door de Luxemburgse financier Archand S.a.r.l. Die wilde een lening terug van - volgens het Financieel Dagblad - ongeveer 30 miljoen euro. Van de Putte kon dat niet betalen en de financier dreigde daarop zeven percelen van de vastgoedondernemer op 7 december te veilen.

Vlak voor die veiling werd de verkoop afgeblazen. In een persbericht van Van de Puttes bedrijf Bever Holding staat dat een 'herfinanciering' was geslaagd. In normaal Nederlands: hij heeft een andere lening kunnen afsluiten. Daarmee heeft hij de Luxemburgse financier kunnen afbetalen.

Ruim 34,6 miljoen

Uit stukken van het kadaster blijkt nu het bouwbedrijf Adriaan van Erk BV uit Bergambacht de geldschieter te zijn. Het bedrijf verstrekte volgens de stukken 34.631.911 euro als hypotheek op het Palaceplein en een stuk grond aan de Parallelboulevard. De acte werd 20 november ondertekend. Van de Putte betaalde in 1999 een kleine drie miljoen voor het Palaceplein en in 2007 kocht hij het andere stuk bouwgrond aan voor bijna negen miljoen euro.

Onbebouwd hebben de stukken grond lang niet de waarde van de hypotheek. Wel zijn er plannen voor bebouwing, maar die zijn de afgelopen jaren steeds stukgelopen, en Ronnie van de Putte heeft geen beste reputatie als het gaat om bouwen. Vaak zijn er plannen die eigenlijk altijd op het laatste moment niet doorgaan.

Sea Palace

Een van de plannen waarover is gesproken, is een ontwerp van het Belgische architectenbureau Arcas. Dat ontwierp enkele jaren geleden het Sea Palace. Op de website zijn nog fraaie tekeningen te vinden. Een medewerker van het bureau geeft echter aan dat er geen contacten meer zijn met Bever Holding, het bedrijf van Van de Putte.

Wel schrijft Bever op de eigen website dat er een 'masterplan' voor de kust is gemaakt samen met dit architectenbureau.

Voorkeursrecht van de gemeente

Ronnie van de Putte kan de stukken grond niet eenvoudig verkopen. Toen er een openbare veiling dreigde, plaatste de gemeente Noordwijk er een 'voorkeursrecht gemeenten' op. Dat betekent dat de gemeente in principe de grond als eerste aangeboden moet krijgen.

De gemeente Noordwijk is al geruime tijd bezig met, wat het zelf noemt, een kwaliteitsimpuls voor de kust. Het bezit van Van de Putte zit daarbij flink in de weg. Een samenwerking met projectontwikkelaar Volker Wessels en eigenaar Van de Putte leverde voor de gemeente niets op. Daarom is de wethouder nu benieuwd naar de toekomst. Ter Hark: 'Een nieuw en ook gerenommeerd bedrijf. Ik ben benieuwd naar wat dat betekent voor het Palaceplein.'