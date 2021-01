Linkse oppositie in verzet tegen 'megalomane' sloopplannen Den Haag Zuidwest

Het Haagse stadsbestuur wil veel te veel woningen slopen in Den Haag Zuidwest. Dat vinden SP, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij in de gemeenteraad. In de buurten Zichten, Gaarden en Dreven moet een groot deel van de bestaande sociale woningen verdwijnen om plaats te maken voor duizenden nieuwe woningen. Het moet de wijk een oppepper geven. Maar volgens de partijen zijn de sloopplannen 'megalomaan'.

Het stadsbestuur wil de komende jaren een groot deel van de bestaande sociale huurwoningen in Bouwlust-Vrederust slopen en hier 3500 nieuwe woningen voor terugbouwen. Het is een onderdeel van een grotere ambitie die de gemeente heeft met geheel Zuidwest. 'Samen met Staedion wil de gemeente de leefbaarheid verbeteren en tegelijkertijd iets doen aan de woningproblematiek', schrijft wethouder Martijn Balster (PvdA) in een brief aan de bewoners van de Gaarden.

Den Haag Zuidwest is een stadswijk met grote problemen. Er is veel armoede, de werkloosheid is hoog en er zijn veel sociale problemen. Ook verkeert een groot deel van de woningen in slechte staat. Om deze problemen het hoofd te bieden gaat het stadsbestuur woningen renoveren, slopen en tienduizend nieuwe huizen bouwen. Het gaat om nieuwe sociale woningen, maar ook om huizen voor mensen met een middeninkomen.

Maar de SP, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij maken zich hier zorgen over. De sloopplannen missen de menselijke maat vinden ze omdat er volgens de partijen nauwelijks gekeken wordt naar de optie van renovatie, terwijl sommige bewoners daar wel om vragen.

Dikkere portemonnee

'Het bouwen van zoveel mogelijk woningen voor nieuwe bewoners met een dikkere portemonnee lijkt een grotere prioriteit te zijn voor het stadsbestuur dan luisteren naar de bestaande bewoners', zegt SP-fractievoorzitter Lesley Arp. 'Het college scheert nu vrijwel alle corporatiewoningen en hun huurders over één kam, terwijl er wel degelijk verschillen zijn in de kwaliteit van de woningen en het draagvlak voor sloop.'

De partijen zien verder dat de leefbaarheid in het geding komt doordat vrijwel alle woningen worden gesloopt en er meer dan twee keer zoveel woningen bijkomen. Robert Barker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: 'De gemeente gooit deze wijken bij het grofvuil en wil opnieuw beginnen. Hoe wordt voorkomen dat we een nieuwe Bijlmer creëren omdat de gemeente alleen maar oog heeft voor zoveel mogelijk woningen bouwen?'

Beschermd stadsgezicht

De Haagse Stadspartij vindt dat er rücksichtsloos gesloopt gaat worden. 'Vanwege de architectonische kwaliteiten is de wijk Dreven beschermd stadsgezicht', zegt Tim de Boer van de Haagse Stadspartij. 'Van de 1224 woningen blijven er maar een paar honderd over. Woningcorporatie Staedion heeft tientallen jaren niets gedaan aan groot onderhoud en wordt nu door de gemeente beloond door sloop van een beschermd stadsgezicht toe te staan. Schandalig gewoon.'

Volgens wethouder Martijn Balster (PvdA) wordt er bij de beslissing tussen renovatie en sloop/nieuwbouw een zorgvuldig proces doorlopen. Maar renoveren is niet altijd rendabel en bovendien is de staat van sommige woningen te slecht. 'De woningen zijn slecht geïsoleerd en moeten van het gas af', schrijft hij in de bewonersbrief. 'De badkamers en keukens zijn veelal verouderd en aan vervanging toe. Het kost te veel geld om dit goed en voor de langere termijn op te lossen met renovatie.'

Verhuizen

Maar de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en SP zijn niet overtuigd. De partijen willen dat het college eerst met objectieve informatie over de staat van de complexen en de mogelijkheden voor renovatie komt, voordat de sloopplannen verder worden behandeld. Ook willen de partijen meer inzicht in de verhuisbewegingen die door de sloopplannen ontstaan.

Arp: 'Het verplaatsen van bijna 2000 huishoudens is een gigantische operatie. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor grote gezinnen met een kleinere beurs? Kunnen zij nog in hun vertrouwde buurt blijven, of worden zij over de gemeentegrenzen geduwd?' Woensdagochtend praat een commissie van de gemeenteraad over de toekomstplannen.