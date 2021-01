Waterpoloërs doen koeiendans: 'Kilootjes zwem je er zo weer af'

Niemand blijkt besmet met het coronavirus, dus kan de eerste groepstraining sinds half oktober beginnen. Vanaf dat moment was het - behalve in het profvoetbal - ook voor topsporters verboden om in teamverband met meer dan vier personen te trainen.

Nu mogen ze weer, omdat het kabinet wil dat Nederland aansluiting bij de internationale top houdt. 'Hartstikke lekker', noemt AZC-speler Nathan de Zwaan het om weer 'volle bak' te trainen. 'Je hebt natuurlijk net je kerstvakantie gehad. Je zit stil, thuis kun je niet veel doen. Om nu weer te beginnen, is top.'

'Heel veel gegeten'

Hoe het zit met de kerst- en coronakilo's? De linkshandige vleugelspeler uit Aarlanderveen lacht. 'Ik heb heel veel gegeten, helemaal met oud en nieuw erbij. Er zijn dus wel wat kilootjes bijgekomen. Maar dat is helemaal niet erg, want die zwem je er zo weer af.'

Dat komt goed uit, want coach Ron van der Wild zet zijn spelers meteen flink aan het werk en laat ze vooral veel meters maken in zwembad AquaRijn. In zijn ogen is het 'essentieel' dat er weer met volle intensiteit kan worden getraind. 'Je ziet het aan de gretigheid van die jongens', merkt hij op.

Kampioen worden

'Een doel hebben, is het belangrijkste', zegt De Zwaan. 'We willen kampioen worden. Het zal zwaar worden, want we moeten tijd inhalen. Als we meer willen bereiken dan andere teams, dan moeten we nóg harder gaan trainen.'

'Ik vind het een beetje ridicuul' - AZC-coach Ron van der Wild over trainen in een bubbel

Aangezien het waterpoloseizoen op zaterdag 23 januari wordt vervolgd met bekerwedstrijden, heeft AZC weer iets om naartoe te werken. Voorwaarde is wel dat de spelers en stafleden wekelijks een sneltest moeten ondergaan, om coronabesmettingen te voorkomen.

Gepensioneerde tandarts

Een vrijwillige tester heeft AZC gevonden in de persoon van Peter Boot, die normaal gesproken omroeper is bij thuiswedstrijden van het vlaggenschip. 'Ze zochten iemand met een medische achtergrond en toevallig ben ik dat', verklaart de gepensioneerde tandarts.

AZC-omroeper Peter Boot neemt een coronatest af | Foto: Omroep West

Al sinds 1994 is de oud-speler van AZC speaker bij de Alphense zwemclub. 'Dit is weer eens wat anders. Ik ben blij dat ik hier een klein steentje kan bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging.'

'Voorzichtiger dan anders'

Trainen in een bubbel, coach Van der Wild heeft er zo zijn bedenkingen bij. 'Ik vind het een beetje ridicuul', aldus de inwoner van Woubrugge. 'Om de doodeenvoudige reden dat je buiten ook weer naar huis toe gaat en met andere mensen in aanraking komt.'

'Wat we kunnen doen, doen we', vervolgt hij. 'Maar of het honderd procent veilig is, weet ik niet. Ik ben geen arts.' Hij prijst desalniettemin de discipline van zijn spelers. 'Ook buiten dit wereldje leven ze naar mijn idee voorzichtiger dan anders. Dat is zeker bij jonge jongens een groot compliment waard.'

