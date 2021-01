HMC, HagaZiekenhuis en LUMC blij dat eerste coronavaccinaties toegediend kunnen worden

Bij het HMC komen volgens de landelijke richtlijnen 682 medewerkers in aanmerking voor de eerste vaccinatieronde, bij het HagaZiekenhuis gaat het om 460 medewerkers. De eerste BioNTech/Pfizer-vaccins worden woensdagmiddag bij de ziekenhuizen verwacht. 'Wij zijn goed voorbereid om dan direct te beginnen met het toedienen van de eerste vaccins', vertelt bestuursvoorzitter van het HMC, Ingrid Wolf.

Wolf is dankbaar dat het vaccineren in het Haagse ziekenhuis snel kan beginnen. 'De vaccins zijn voor ons een erg belangrijke stap. Door personeel in de frontline te vaccineren, verwachten we minder uitval door ziekte of quarantaine en kunnen we zowel de covid-zorg als de acute zorg beter blijven borgen. We zijn heel dankbaar dat onze mensen in de frontlinie eerst gevaccineerd mogen worden, dat is een geweldige opsteker.'

Vroege voorbereidingen

Ook het LUMC is 'erg blij' te mogen starten met vaccineren, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten. Hoeveel medewerkers daar in aanmerking komen voor de eerste vaccinatieronde is niet bekend, maar de afgelopen weken is het ziekenhuis druk bezig geweest met de voorbereidingen. 'Denk hierbij aan facilitaire zaken, zoals een geschikte vaccinatielocatie klaarmaken, communicatie richting onze medewerkers, zorgen voor personeel dat helpt bij het vaccineren, en nog veel meer', aldus de woordvoerder.

Ook het HMC heeft in een vroeg stadium al voorbereidingen getroffen. Zo is er een werkgroep opgericht met medewerkers van verschillende afdelingen om het vaccineren zo snel, veilig en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Alles gebeurt volgens de ziekenhuizen in directe afstemming met het landelijke beleid en het ROAZ, dat de verspreiding van de vaccins regionaal coördineert.

Binnen vijf dagen

De planning van het toedienen van de vaccins moet strak zijn, want de vaccins zouden maar vijf dagen houdbaar zijn. Het HMC, Hagaziekenhuis en LUMC hebben hier rekening mee gehouden. 'We streven ernaar om binnen vijf dagen de vaccins toe te dienen', legt Wolf uit. 'Op basis van onze planning bestellen we dagelijks vaccins om zo te zorgen dat er geen vaccins verloren gaan.'

Naast het vaccineren van eigen zorgmedewerkers, helpen de zorgprofessionals met het vaccineren van de medewerkers van de ambulancediensten. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Over drie weken volgt daarom een tweede ronde waarbij de eerste groep een tweede vaccinatie krijgt.

Voor iedereen vrijwillig

Beide ziekenhuizen laten weten dat het besluit om te vaccineren voor iedereen vrijwillig is. 'We hebben een voorlichtingscampagne om medewerkers zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren en over het vaccin zelf', aldus de woordvoerder van het LUMC. 'We zorgen voor goede informatie en bieden diverse mogelijkheden aan onze medewerkers voor het stellen van vragen.'

