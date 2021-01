Draaimolen Kijkduin weggehaald, maar voor hoe lang? 'We gaan ervoor strijden dat hij terugkomt'

DEN HAAG -

Kijkduin staat al enige tijd in de steigers en dat had eerder al tot gevolg dat de iconische speelboot en de vuurtoren moesten verdwijnen. Dinsdag was het de beurt aan de draaimolen en als het aan eigenaar Martin Hendriks ligt, is dat maar voor even: 'We zijn hem tijdelijk aan het afbreken, zodat op het plein graafwerkzaamheden plaats kunnen vinden. Dan hopen we hem in maart terug te kunnen plaatsen en dat hij kan blijven staan.'