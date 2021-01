Coronavirus: Het vaccineren gaat beginnen

Het vaccineren gaat beginnen

Deze woensdag gaat het vaccineren van zorgpersoneel beginnen. Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri (39) krijgt in Veghel de eerste prik. Dat is vanaf 8.30 uur live te zien op de NPO.

Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri (39) | Foto: ANP

Maandag werd bekend dat de corona-vaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Er wordt begonnen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe COVID-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen. De eerste prik moet in principe na drie weken worden gevolgd door de tweede om de maximale bescherming te bereiken.

Martijn Schalij van het LUMC over het vaccineren in het Leidse ziekenhuis

LEES OOK: HMC, HagaZiekenhuis en LUMC blij dat eerste coronavaccinaties toegediend kunnen worden

Zorgen over Britse coronamutatie

Ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is niet positief over de huidige coronacijfers. Premier Mark Rutte liet dinsdag weten 'niet erg hoopvol te zijn over wat kan na 19 januari'. Gommers gaat ook niet uit van een versoepeling. 'Het is heel moeilijk', zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma Op1.

'De besmettingen gaan wel omlaag, maar het percentage testen dat positief is, is weer hoger. Ook het aantal opnames in ziekenhuizen blijft hoog. Terwijl we hadden gehoopt dat het na deze periode zou gaan dalen. Maar dat gebeurt nu nog niet. Ik denk dat we nog even moeten wachten tot volgende week, maar ik ben niet heel positief.'

Gommers maakt zich het meeste zorgen over de Britse virusmutatie, die ook in Nederland op nog kleine schaal is opgedoken. 'Ik maak mij er de meeste zorgen om dat de Britse virusmutatie ons aan het eind van de maand nog te wachten staat. Daarom ben ik blij dat de vaccinaties nu naar voren zijn gehaald.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.