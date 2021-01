Coronavirus: 'Lockdown waarschijnlijk minimaal twee weken verlengd'

Britse variant bij ongeveer vijftig mensen in Nederland

Het RIVM meldt dat de Britse variant van het coronavirus ondertussen is vastgesteld bij ongeveer vijftig Nederlanders. Zeker is dat de Britse variant van het coronavirus op twee basisscholen in Bergschenhoek is vastgesteld, meldt Rijnmond. Het gaat om CBS De Acker, die in hetzelfde pand als de ook getroffen Willibrordschool zit.

Tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown hoger geschat ten opzichte van een periode zonder lockdown, blijkt uit onderzoek van Universiteit Leiden. Dit komt met name door een toename in het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar.

Pedagogische wetenschappers van de Universiteit Leiden hebben onderzoek gedaan naar eventuele veranderingen in (onveilige) thuissituaties van kinderen tijdens de eerste lockdown (periode van 16 maart tot 16 juni). Hoewel maatregelen noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waren er tegelijkertijd zorgen dat deze maatregelen in sommige gezinnen tot onveilige thuissituaties zouden leiden.

Lockdown waarschijnlijk minimaal twee weken verlengd

Het ziet ernaar uit dat de lockdown in Nederland na 19 januari met zeker twee weken wordt verlengd. Volgens Haagse bronnen van de NOS vindt het kabinet het aantal besmettingen nu te hoog en zouden versoepelingen daarom geen goed signaal zijn. De bewindslieden denken nog na over aanscherping.

Het kabinet wacht eerst een advies af van het Outbreak Management Team. Het hakt dan volgende week de knoop door.

Het lijkt er dus op dat de scholen en de kinderopvang ook na half januari dicht blijven. Ook de restaurants, cafés en niet noodzakelijke winkels gaan waarschijnlijk nog niet open.

Aantal opgenomen coronapatiënten daalt licht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2827 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2131 coronapatiënten, 28 minder dan dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 27 naar 696. Onder hen zijn acht mensen die in Duitsland in het ziekenhuis liggen, evenveel als dinsdag.

De ziekenhuizen hebben momenteel nog ongeveer 2000 bedden op verpleegafdelingen en intensive cares beschikbaar, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere klachten. Dat komt neer op gemiddeld minder dan twintig bedden per ziekenhuis.

RIVM meldt 7142 nieuwe coronabesmettingen, meer dan dag eerder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 7142 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal positieve testresultaten dat tussen dinsdag- en woensdagochtend binnenkwam, ligt hoger dan een dag eerder. Toen bedroeg het aantal nieuwe gevallen volgens gecorrigeerde cijfers 6399. Het laatste cijfer is wel lager dan het gemiddelde van de afgelopen week. Dat ligt op ruim 7700 positieve testresultaten per dag.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg met 175. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal aan het coronavirus zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas later geregistreerd. Dinsdag registreerde het RIVM 152 sterfgevallen.

Het aantal besmettingen daalt al enkele weken gestaag, maar niet zo snel als het kabinet en de gezondheidszorg graag zouden zien.

'Topdrukte' bij vaccinatielijn GGD

Het is topdrukte bij het callcentrum van GGD GHOR waar mensen een afspraak kunnen maken voor vaccinaties tegen het coronavirus, meldt de koepelorganisatie. Doordat de lijnen zijn overbelast kunnen mensen mogelijk geen afspraak maken.

'De lijnen zijn zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur open. Ook morgen plannen we afspraken in, excuses voor het ongemak', zegt de GGD.

Eerder op de dag werd bekend dat in de afgelopen twee dagen al bijna 60.000 mensen een afspraak hebben gemaakt om te worden ingeënt.

Tweede coronavaccin goedgekeurd

Er is een tweede coronavaccin goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenburea (EMA). Het gaat om het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Morderna. Als de Europese Commissie het advies overneemt, kunnen de EU-lidstaten het middel inzetten. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) biedt het bij 94,1 procent van de mensen van 18 jaar en ouder bescherming.

Het vaccin voorkomt volgens het CBG ook ernstigere vormen van covid-19. Ook in de risicogroepen, zoals mensen met chronische long-, hart- of leverziekten en obesitas, biedt het vaccin bescherming (90,9 procent).

Koningspaar neemt ook coronavaccin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen zich, wanneer ze aan de beurt zijn, zeker laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bevestigd aan het ANP. Over het inenten zelf zullen geen mededelingen worden gedaan.

Het koningspaar heeft woensdagochtend verheugd gereageerd op de eerste vaccinaties in Nederland. 'De start van de vaccinaties is een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit deze crisis. Veel dank aan iedereen die hieraan meewerkt! Nu is het van belang om samen vol te houden', lieten Willem-Alexander en Máxima weten in een bericht dat werd gedeeld op sociale media.

Museum Boerhaave krijgt eerste ampul vaccinatie

De ampul van de eerste vaccinatie tegen Covid-19 is voor Rijksmuseum Boerhaave, dat laat het Leidse museum woensdag weten. 'We zijn trots dat we deze belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis mogen toevoegen aan de rijkscollectie. Nu kunnen we eindelijk de lege vitrine vullen in onze tentoonstelling Besmet!' aldus museumdirecteur Amito Haarhuis.

Coronavaccins aangekomen bij LUMC

De coronavaccins zijn vanmorgen gearriveerd bij de apotheek van het LUMC.

Het vaccineren is begonnen

Het is V-day: het vaccineren van het zorgpersoneel is begonnen. Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri (39) kreeg in Veghel de eerste prik. Minister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste vaccinatie werd gezet. 'We maken hier het begin mee van het einde van de crisis. Een waanzinnig moment!', zei De Jonge. De ziekenhuizen in onze regio beginnen rond het middaguur met het vaccineren van personeel.

Sanna Elkadiri, medewerkster van een Brabants verpleeghuis, krijgt het eerste coronavaccin | Foto: ANP

Maandag werd bekend dat de corona-vaccinatie woensdag zou beginnen, twee dagen eerder dan het plan was. Er wordt begonnen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. Ook medewerkers uit de directe COVID-zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten horen bij de eerste groepen die de komende dagen een prik krijgen. De eerste prik moet in principe na drie weken worden gevolgd door de tweede om de maximale bescherming te bereiken.

Martin Schalij van het LUMC over het vaccineren in het Leidse ziekenhuis:

Plannen om Haagse horeca te redden

De horeca is alweer sinds half oktober gesloten vanwege het coronavirus en de kans dat de deuren deze maand weer open mogen, lijkt steeds kleiner te worden. Veel horecaondernemers hebben inmiddels aangegeven dat het water hen inmiddels aan de lippen staat.

Drie partijen in de Haagse gemeenteraad, VVD, D66 en CDA hebben samen met Haagse horecabedrijven een lijst vol plannen gemaakt met wat er moet gebeuren om de horeca te redden. Zo kan er volgens D66-raadslid Daniel Scheper flexibeler worden omgegaan met vergunningen. En moet er volgens de Haagse partijen een werkgroep komen met de gemeente en ondernemers om te praten over de kansen en oplossingen voor als de horeca straks weer open mag. 'Zodat de horeca weer snel up and running is', aldus Scheper.

Zorgen over Britse coronamutatie

Ook Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is niet positief over de huidige coronacijfers. Premier Mark Rutte liet dinsdag weten 'niet erg hoopvol te zijn over wat kan na 19 januari'. Gommers gaat ook niet uit van een versoepeling. 'Het is heel moeilijk', zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma Op1.

'De besmettingen gaan wel omlaag, maar het percentage testen dat positief is, is weer hoger. Ook het aantal opnames in ziekenhuizen blijft hoog. Terwijl we hadden gehoopt dat het na deze periode zou gaan dalen. Maar dat gebeurt nu nog niet. Ik denk dat we nog even moeten wachten tot volgende week, maar ik ben niet heel positief.'

Gommers maakt zich het meeste zorgen over de Britse virusmutatie, die ook in Nederland op nog kleine schaal is opgedoken. 'Ik maak mij er de meeste zorgen om dat de Britse virusmutatie ons aan het eind van de maand nog te wachten staat. Daarom ben ik blij dat de vaccinaties nu naar voren zijn gehaald.'

