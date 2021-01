Studenten ROC Mondriaan gaan helpen bij vaccineren: 'Mooi om bijdrage te kunnen leveren'

'Ik was heel erg verrast toen ik het hoorde, maar ik vind het ontzettend leuk om te gaan doen', vertelt de 20-jarige Pien Bakker, eerstejaars student op de school voor gezondheidszorg. Ze heeft woensdag haar eerste les in het vaccineren van mensen en luistert aandachtig naar wat de docenten vertellen. Normaal gesproken krijgen de studenten dit vak pas later in het eerste jaar. Maar omdat ze straks waarschijnlijk hard nodig zijn, is het vak door de school naar voren gehaald.

Docent Simone Behagel is trots en ziet dat de eerste groep studenten de lesstof snel oppikt. 'Het is fantastisch. Ik weet hoe zwaar het is in de zorg. Er moeten veel mensen gevaccineerd worden. Als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan is dat alleen maar mooi. Voor de studenten is het tegelijkertijd een mega toffe en goede ervaring. We kunnen ze hier de theorie en handelingen leren, maar het gaat om het echte werk. En daar willen ze voor worden ingezet.'

De studenten hebben zo'n twee weken nodig om het vaccineren onder de knie te krijgen. Ze komen er tijdens de eerste les achter dat er meer bij komt kijken dan 'alleen' prikken. 'Er is ook theorie, zo moeten ze weten wat het coronavaccin inhoudt', legt Behagel uit. 'Ze maken voor het eerst kennis met een ampul, een flacon, een naald en een spuit. Als ze weten hoe dat werkt, dan gaan we prikken op een pop.'

'Het is niet heel moeilijk', zegt Pien, terwijl ze een naald in een stukje oefenhuid steekt. 'Het is nu natuurlijk de eerste keer, dus spannend en een beetje aftasten. Maar als je het een beetje door hebt, geloof ik er zeker in dat het goed komt.'

Pien is aandachtig bezig tijdens de les | Foto: Omroep West

De komende tijd is het heel veel oefenen op poppen, maar er komt een moment dat de studenten echte mensen moeten gaan prikken. 'Dat is heel spannend', vertelt docent Behagel uit ervaring. 'De weerstand die je even voelt als de naald door de huid gaat, dat is anders dan prikken in een stukje kunststof, wat de studenten nu doen. Maar als ze het eenmaal een keer gedaan hebben, dan weten ze niet beter.'

Pien denkt 'dat het heel spannend is'. 'Het is een levend iemand die die naald echt voelt. Je wil diegene geen pijn doen, of iets verkeerd doen. Dus het is vast een beetje spannend. Maar als we goed geoefend hebben, gaat dat vast lukken.'

LEES OOK: Vaccineren in ziekenhuizen in regio begonnen: 'Blij dat het nu kan'