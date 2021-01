Vaccineren in ziekenhuizen in regio begonnen: 'Blij dat het nu kan'

In de ziekenhuizen wordt eerst het personeel van de eerste hulp, de intensive care en de corona-afdelingen gevaccineerd. Schalij vindt het belangrijk dat ziekenhuispersoneel ook als eerste aan de beurt is met vaccineren.

'Juist het personeel dat altijd in aanraking komt met coronapatiënten. We hebben toch afgelopen maanden veel mensen gehad die ziek zijn geweest. Door uitval van personeel is het lastig om het ziekenhuis draaiende te houden. Daarom is het belangrijk de mensen van de Covid-afdelingen zo snel mogelijk te vaccineren', aldus Schalij in West Wordt Wakker op Radio West.

Vaccins verdelen over ziekenhuizen

Het LUMC regelt niet alleen de vaccins voor het eigen personeel, maar verdeelt ze ook over andere ziekenhuizen zoals het Reinier de Graaf in Delft en het HagaZiekenhuis en het HMC in Den Haag.

Ook het Alrijne begint woensdag met vaccineren, meldt mediapartner Sleutelstad. Het Groene Hart Ziekenhuis begint om 14.00 uur met vaccineren. Dat ziekenhuis heeft iets meer dan 300 vaccins gekregen voor de acute zorg. Het LangeLand begint donderdag met vaccineren. Alles staat daarvoor gereed, laat een woordvoerder weten.

Eerlijk verdelen

'We proberen het zo eerlijk mogelijk te verdelen, zodat er zo veel mogelijk medewerkers in ziekenhuizen aan de beurt komen, en ook de ambulancemedewerkers. We willen allemaal zo snel mogelijk een prik. Maar moeten het wel eerlijk verdelen, ik krijg hem zelf vandaag ook niet.'

Schalij denkt dat veel LUMC-personeel zich laat vaccineren. 'Je doet het niet alleen voor jezelf maar ook voor je familie en je patiënten.' Schalij hoopt dat er de komende weken en maanden veel meer vaccins beschikbaar worden zodat iedereen aan de beurt komt. Dat laatste lijkt het geval te zijn, aangezien de Europese toezichthouder EMA het vaccin van Moderna heeft goedgekeurd. Nederland heeft 6,2 miljoen doses besteld bij Moderna. Ook heeft Nederland 8,4 miljoen doses besteld bij Pfizer en BioNTech.

LEES OOK: Vijf vragen over de vaccinatie tegen het coronavirus