Joep viel 40 kilo af tijdens corona en schreef er een boek over

Het boekje dat Derksen geschreven heeft, heet: Win de oorlog tegen jouw overgewicht. Hij noemt zijn mede-afvallers dan ook 'Woggers'. 'Toen ik begon met afvallen, ben ik eerst gaan kijken wanneer mijn lichaam om eten vraagt. Dat was niet gelijk in de ochtend, maar pas tegen een uur of elf ging mijn maag knorren. Dus ik eet later op de ochtend pas mijn ontbijt. Ik eet ook gewoon avondeten. Het is allemaal wel wat minder. Later op de avond neem ik twee plakken kaas tegen de hongerklop. Voor mij werkt dit heel goed. Daarbij ben ik ook weer gaan sporten. Ik heb een racefiets gekocht en ben begonnen met een half uurtje. Nu fiets ik makkelijk 40 kilometer aan één stuk.'

Met 40 kilo minder heeft Joep een hele nieuwe garderobe nodig | Eigen foto

Joep beaamt dat afvallen niet gemakkelijk is. 'Afvallen is heel moeilijk, je moet het ook volhouden. Daarbij ben ik van mening dat je minder eten niet als een straf moet zien, maar het afvallen moet bekijken vanuit een beloning. Als je broek een maat kleiner kan doordat de kilo's eraf zijn, beloon jezelf dan met nieuwe kleren. Daarbij zijn er ook trucjes om het hongergevoel tegen te gaan. Ga bijvoorbeeld eerst een stuk wandelen, je zal zien dat de ergste honger minder wordt.'

Dun boekje

Het boekje wat Derksen heeft geschreven is opvallend dun, slechts tientallen pagina's. 'Dat heb ik expres gedaan. Als je eerst 200 pagina's door moet, begin je er al niet aan. Dit is simpel en helder.' Volgens Joep is deze coronatijd een uitgelezen kans om te werken aan je gewicht. 'Ga naar buiten, ga fietsen, ga wandelen, het kan de hele dag. Begin met korte afstanden en bouw het langzaam op. Ik heb het ook gedaan, dus jij kan het ook.'

