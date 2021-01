'Sloop van vele woningen in Den Haag Zuidwest is onvermijdelijk'

De sloop van een grote hoeveelheid woningen in de Haagse wijk Bouwlust-Vrederust is noodzakelijk. Dat was woensdagochtend de boodschap van wethouder Martijn Balster (PvdA) aan de gemeenteraad. Een aantal partijen maakt zich grote zorgen over de 'sloopwoede' van het stadsbestuur. Maar volgens Balster is sloop onvermijdelijk. 'We willen de huidige bewoners een betere plek bieden in de eigen wijk', zegt hij.

In de buurten Zichten, Gaarden en Dreven moet een groot deel van de bestaande sociale woningen verdwijnen om plaats te maken voor duizenden nieuwe woningen. Het is onderdeel van een groter plan om Den Haag Zuidwest op te knappen en leefbaarder te maken. Nu is de armoede in de wijk groot, de werkloosheid hoog en veel woningen verkeren in slechte staat. 'De wijken in Zuidwest zijn afgegleden van het Haagse gemiddelde', zei wethouder Balster hier woensdagochtend over in een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad.

Daarom staat Zuidwest aan de vooravond van grootste veranderingen. De komende twintig jaar worden er tienduizend extra woningen gebouwd en gaan er woningen tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwe.

Sloopwoede

Vooral de oppositie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de Zichten, Gaarden en Dreven. 'We gaan bouwen aan een betere buurt, is de boodschap van woningcorporatie Staedion en de gemeente', zei SP-fractievoorzitter Lesley Arp. 'Maar: we gaan slopen voor een betere buurt had de lading ook gedekt. Ik heb een hoop vragen bij deze sloopwoede. Renovatie wordt nauwelijks als optie gezien, terwijl veel bewoners dat wel willen.'

Collegepartij GroenLinks is bezorgd over de mate waarin bewoners betrokken worden bij de plannen. 'Ik heb wakker gelegen van de participatie rondom dit project', vertrouwde GroenLinks-raadslid Mariëlle Vavier de raad toe. 'Het gaat vooral over informeren en niet over meepraten. Hoe gaan we bewoners empoweren om met de gemeente mee te denken?' Robert Barker van de Partij voor de Dieren vroeg zich af waarom de stad niet door de bewoners wordt gevormd maar door de ontwikkelaars.

Slechte staat

Maar volgens wethouder Balster zijn bewoners al sinds 2017 betrokken bij de plannen. 'De input die de gemeente toen heeft opgehaald, is de basis van de plannen die we nu hebben', zei hij. 'Ook is er in 2019 onderzoek gedaan en hebben we gesprekken in de wijk gevoerd. Wij horen van bewoners dat veel woningen in zeer slechte staat verkeren en zij willen dat er niet langer gepraat wordt, maar dat er actie komt.'

Tim de Boer van de Haagse Stadspartij wijst naar de woningcorporatie. 'Veel bewoners voelen zich de afgelopen twintig jaar in de steek gelaten door de woningcorporatie', zei hij. 'Al die jaren bleef renovatie uit.' Ook maakt De Boer zich zorgen over de bewoners die vanwege de sloop hun huis uit moeten. De Boer: 'De bewoners mogen terugkeren, maar het is onduidelijk hoe dit is geregeld. De terugkeergarantie is een wassen neus.'

Terugkeren

Dat ontkent wethouder Balster. 'We kunnen echt als uitgangspunt houden dat iedereen kan terugkeren. Dat is vrijwillig, dus als mensen alsnog willen verhuizen naar een andere wijk dan krijgen ze een urgentieverklaring voor de buurt waar ze naartoe willen. Maar we gaan in Zuidwest bouwen voor elke portemonnee en we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de woonwensen van de huidige bewoners. Ze kunnen bijvoorbeeld ook voorrang krijgen als ze willen terugkeren in een betaalbare huur- of koopwoning in Zuidwest.'

Daarnaast benadrukt Balster dat de plannen nog niet definitief zijn. 'Er moeten nog heel veel keuzes gemaakt worden', zei hij.