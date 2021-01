Bestuurder LUMC: 'Nog te weinig vaccins in huis, maar we zijn blij met wat we hebben'

In het Leidse ziekenhuis werden woensdag meer dan tweehonderd medewerkers gevaccineerd. In totaal heeft het Leidse ziekenhuis zo'n 850 doses liggen, terwijl tweeduizend mensen in aanmerking komen voor een vaccin. 'Dat is te weinig, maar dat wisten we van te voren. Dus de medewerkers in de hoogste risicogroepen worden als eerste gevaccineerd.'

Woensdag zijn de ziekenhuizen in de regio aan het begin van de middag begonnen met het vaccineren van het personeel. 'We gaan proberen elke dag zo'n honderd medewerkers te vaccineren', zei Schalij woensdagochtend bij de start van het vaccineren. Dat aantal is op de eerste dag dus al dubbel gehaald. Meerdere ziekenhuizen in Nederland verwachten voor het einde van deze week hun ontvangen lading vaccins al opgemaakt te hebben, vanwege de grote belangstelling onder medisch zorgpersoneel om zich te laten vaccineren.

Dat geldt ook in het LUMC. 'We willen wel meer vaccins hebben, zeker nu de bereidheid zo groot is. Er is een enthousiasme in de ziekenhuizen in de regio. Er heerst overal een positieve houding tegenover het vaccin', vertelt Schalij. Volgens hem is er meer welwillendheid dan een aantal weken geleden werd gedacht. 'Er heerst een gevoel van: er ontstaat een nieuwe wereld.' Op de eerste vaccinatie-dag in het ziekenhuis is het daardoor dus 'boven verwachting druk'.

Geen problemen

Volgens de ROAZ-voorzitter zijn er woensdag geen problemen geweest met het vaccin, of met eventuele bijwerkingen daarvan. 'Iedereen wacht na vaccinatie een aantal minuten of het goed gaat. We zijn er goed op voorbereid mocht dat gebeuren, maar we verwachten geen problemen.'

Het bewaren van de vaccins is nog wel een complex proces. 'Wanneer het bij ons binnen komt, is het niet meer bevroren. Dat betekent dat het binnen vijf dagen moet worden toegediend.' Wel moet het vaccin in die tussentijd koel worden bewaard. 'Dat vereist nog wel enige logistiek.' In een paar dagen tijd zullen ongeveer 24.000 medewerkers van acute zorg en ongeveer 6000 ambulancemedewerkers in Nederland gevaccineerd zijn.

Groen licht voor tweede vaccin

Wanneer er genoeg vaccins beschikbaar zijn voor al het zorgpersoneel in de regio, is niet precies bekend. Wel kwam er woensdag goed nieuws over een tweede vaccin dat de markt op mag. Het middel van Moderna is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU kan worden ingezet tegen het coronavirus. Eerder op de dag oordeelde ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) namelijk positief over het vaccin van Moderna. Zo'n 6,2 miljoen doses van Moderna zijn bestemd voor Nederland, van Pfizer/BioNTech krijgt Nederland 8,4 miljoen doses.

LEES OOK: Studenten ROC Mondriaan gaan helpen bij vaccineren: 'Mooi om bijdrage te kunnen leveren'