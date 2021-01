Skileraar Jeroen bouwt in Oostenrijk freestyleparcours voor plaatselijke jeugd

Het liefst had Komáromi gezien dat het dorp Klösterle onder een dik pak sneeuw lag, maar dat valt nog een beetje tegen. 'Het heeft wel gesneeuwd', zegt de Rijswijker in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Maar de sneeuw moet hoger, meer centimeters. Al is er geen gras meer te zien, dus het geeft wel een mooi winters plaatje.'

'Het is hier stiller dan normaal', vervolgt de man die in de winter als skileraar werkt. 'Normaal is het stil in het tussenseizoen, maar die stilte is doorgeslopen naar de winter. Het is heel gek om hier nog geen toeristen te hebben. Voor veel bedrijven is het funest dat ze niet aan de slag kunnen.'

Steentje bijdragen

'Ik probeer zelf ook mijn steentje bij te dragen aan de gemeenschap', vertelt Komáromi. 'Naast de heuvel waar de kleintjes leren skiën heb ik allerlei obstakels neergelegd. Daar ben ik mijn eigen snowpark begonnen en kunnen jongeren van tien tot en met achttien jaar trucs en stunts oefenen.'

Corona gooit roet in het eten voor een feestelijke opening waarbij alle jongeren uit het dorp hun kunstje kunnen doen. Daarvoor moet de Rijswijker wachten op 17 januari, wanneer in Oostenrijk de maatregelen minder streng worden. 'Ik doe eerst een softe opening. Dan kan ik de komende tijd alles strak trekken en doe ik half januari de strakke opening.

Het parcours | Foto: Rik Komáromi

Privépistes

Ondanks een gebrek aan klanten komt skileraar Komáromi de dagen wel door in Klösterle. 'Ik heb dit jaar gewisseld met mijn vriendin. Ik ben nu meer met de kinderen bezig. Zij is nog steeds aan het werk. Ook kan ik stiekem wel genieten van deze situatie. Het is natuurlijk uniek dat we deze tijd van het jaar alles voor onszelf hebben. Je hebt gewoon privépistes, dat is wel chique.'

