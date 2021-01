Coronavirus: Corona-uitbraak in Leids revalidatiecentrum, maandag laatste vaccins acute zorg

Leids revalidatiecentrum dicht na corona-uitbraak

Revalidatiehotel Revitel in Leiden neemt voorlopig geen nieuwe revalidanten op na een corona-uitbraak. Meerdere mensen die bij Revitel revalideren hebben het virus opgelopen. Voor sommige mensen betekent dit dat zij thuis moeten gaan revalideren, zo meldt mediapartner Sleutelstad.

Volgens eigenaar Topaz verbleven de besmette personen in verschillende delen van het revalidatiecentrum. Vandaar dat Topaz bezig is het met inrichten van een gesloten cohortafdeling, waar de besmette mensen bij elkaar worden gezet. De vrijgekomen kamers worden gereinigd, waarna deze zo snel mogelijk weer gebruikt moeten worden.

Door de situatie kan Revitel voorlopig geen nieuwe mensen laten revalideren. Zij moeten naar andere centra of thuis werken aan hun herstel. Voor het LUMC maakt de situatie bij Revitel de doorstroom van patiënten op dit moment lastig omdat patiënten van het ziekenhuis niet meer naar Revitel kunnen.

Acute zorg verwacht maandag laatste lading vaccins

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht maandag de laatste lading vaccins binnen te krijgen die is bestemd voor de groep medewerkers in de acute zorg.

Na het verkrijgen van de laatste doses vaccins denkt het LNAZ het inenten van het ziekenhuispersoneel snel af te ronden. 'Het verloopt heel snel en voorspoedig, de bereidheid om te vaccineren is erg hoog onder het medisch personeel.'

Op de eerste dag van vaccinatie zijn woensdag volgens de woordvoerder 6000 personen ingeënt. In totaal komen er 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik. Daarvoor zijn 33.000 vaccins gereserveerd.

Al honderdduizend afspraken voor vaccin

De eerste vaccinaties tegen het coronavirus zijn gezet. Voor Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden en landelijk de portefeuillehouder vaccinatie binnen de GGD, was dit een bijzonder moment. 'Het was echt een moment om naar toe te leven', legt hij uit. 'Het is toch het begin van het einde van de pandemie.'

Zorgmedewerkers kunnen sinds maandag een afspraak maken om het vaccin te laten zetten. Volgens De Gouw stond de telefoon maandag roodgloeiend. 'We hebben tweeduizend mensen achter de telefoon zitten in de callcenters. Maandagmorgen probeerden tienduizend mensen tegelijk ons te bellen. Een gesprek duurt ongeveer tien minuten, omdat we ook wat vragen moeten stellen, waardoor mensen maandag gemiddeld tien minuten in de wacht stonden, maar dat ging dinsdag en woensdag al veel beter. We hebben inmiddels al honderdduizend afspraken kunnen maken.'

LEES OOK: Al honderdduizend afspraken voor vaccin: 'Begin van het einde van pandemie'

'Plek van lichaamsvet bepaalt risico van overgewicht bij Covid'

Niet iedereen met overgewicht loopt extra gevaar bij een coronabesmetting, maar wel de mensen met een dikke buik. Vet op de heupen bijvoorbeeld maakt minder uit. Dat hebben medisch onderzoekers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam volgens eigen zeggen vastgesteld. 'De plaats waar het vet zit is belangrijk voor het risico op een ongunstig verloop bij Covid-19', aldus Cathelijne van Zelst, arts-onderzoeker.

Ze volgde met collega 's 86 patiënten met Covid-19 vanaf het moment dat ze op de spoedeisende hulp kwamen. Van deze groep kregen 31 patiënten ernstige problemen met hun longen.

LEES OOK: Joep viel 40 kilo af tijdens corona en schreef er een boek over

Drastische vermindering schade tijdens jaarwisseling

De particulier verzekerde schade aan woningen en auto's tijdens de afgelopen jaarwisseling is met 6 miljoen euro fors minder dan een jaar eerder. Het schadebedrag is 60 procent lager dan tijdens de jaarwisseling 2019/2020, toen voor circa 14 miljoen euro schade aan particulier bezit werd aangericht, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de eerste berekeningen.

Het aantal vuurwerk-gerelateerde schades valt aanzienlijk lager uit. Zo speelde vuurwerk een rol in 20 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 50 procent, aldus de verzekeraars. Vanwege de coronapandemie gold tijdens de afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod.

Tot eind april geen nieuwe rijexamens ingepland

Het CBR heeft ook voor de maand april de reserveringen voor nieuwe examens en toetsen geblokkeerd, meldt de NOS. Het CBR neemt die maatregel omdat het kabinet de lockdown waarschijnlijk verlengt.

Tijdens de lockdown worden geen rijexamens en toetsen afgenomen. Mensen die hierdoor hun toets mislopen wil het CBR voorrang geven bij het inplannen van het examen. Nieuwe klanten moeten daarom wachten tot na april.

6000 prikken gezet op eerste vaccinatiedag

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat het vaccineren van de groep medewerkers in de acute zorg maandag is afgerond. Op de eerste vaccinatiedag zijn woensdag 6000 mensen ingeënt.

In totaal komen 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik.

LEES OOK: Al honderdduizend afspraken voor vaccin: 'Begin van het einde van pandemie'

Leidse studentes schrijven 'Het Quarantaine Kookboek'

Twee net afgestudeerde Leidse studentes hebben een kookboek gemaakt om tien dagen quarantaine door te komen. Dit kookboek biedt volgens Emilie en Suzan de perfecte oplossing: 'Zo heb je op de eerste dag natuurlijk een cakeje verdiend. Op dag tien eindig je de dag en de quarantaine met een heerlijke cheesecake.'

De twee studentes studeerden in de zomer van 2020 af en beginnen in februari met een vervolgopleiding. In de tussentijd was het lastig om aan werk te komen en daarom besloten ze een kookboek te schrijven.

Recordverkoop motoren door corona

Corona heeft de verkoop van motorfietsen naar recordhoogte gebracht. Er zijn niet eerder zoveel tweedehands motoren verkocht als in 2020, blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en Bovag. De verkoop van nieuwe motorfietsen bereikte het hoogste punt sinds 2009.

Afgelopen jaar werden 14.622 nieuwe motors geregistreerd, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van 2019. De vakhandel wist vorig jaar 52.175 tweedehands motorfietsen te slijten. Een groei van 11 procent en een absoluut record, aldus de twee brancheorganisaties.

Volgens RAI Vereniging en Bovag is de populariteit van de motor te danken aan de coronacrisis. De vraag naar individueel vervoer is sinds vorig jaar maart enorm gestegen, blijkt ook uit defietsenverkoop.

Aruba neemt extra maatregelen

Vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba neemt de regering extra maatregelen. Zo wordt de avondklok verlengd tot eind januari. Dat betekent dat alle winkels om 22.00 uur moeten sluiten en niemand na 23.00 uur de straat op mag.

Daarnaast is het verboden om vanaf 19.00 uur op een parkeerplaats of een strand te zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen. Aruba kende dinsdag 110 nieuwe coronabesmettingen, woensdag waren het er 96.