Coronavirus: Voorlopig geen nieuwe rijexamens ingepland

Tot eind april geen nieuwe rijexamens ingepland

Het CBR heeft ook voor de maand april de reserveringen voor nieuwe examens en toetsen geblokkeerd, meldt de NOS. Het CBR neemt die maatregel omdat het kabinet de lockdown waarschijnlijk verlengt.

Tijdens de lockdown worden geen rijexamens en toetsen afgenomen. Mensen die hierdoor hun toets mislopen wil het CBR voorrang geven bij het inplannen van het examen. Nieuwe klanten moeten daarom wachten tot na april.

6000 prikken gezet op eerste vaccinatiedag

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat het vaccineren van de groep medewerkers in de acute zorg maandag is afgerond. Op de eerste vaccinatiedag zijn woensdag 6000 mensen ingeënt.

In totaal komen 30.000 medewerkers uit de acute zorg in ziekenhuizen en bij ambulancediensten in aanmerking voor een prik.

LEES OOK: Al honderdduizend afspraken voor vaccin: 'Begin van het einde van pandemie'

Leidse studentes schrijven 'Het Quarantaine Kookboek'

Twee net afgestudeerde Leidse studentes hebben een kookboek gemaakt om tien dagen quarantaine door te komen. Dit kookboek biedt volgens Emilie en Suzan de perfecte oplossing: 'Zo heb je op de eerste dag natuurlijk een cakeje verdiend. Op dag tien eindig je de dag en de quarantaine met een heerlijke cheesecake.'

De twee studentes studeerden in de zomer van 2020 af en beginnen in februari met een vervolgopleiding. In de tussentijd was het lastig om aan werk te komen en daarom besloten ze een kookboek te schrijven.

Recordverkoop motoren door corona

Corona heeft de verkoop van motorfietsen naar recordhoogte gebracht. Er zijn niet eerder zoveel tweedehands motoren verkocht als in 2020, blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en Bovag. De verkoop van nieuwe motorfietsen bereikte het hoogste punt sinds 2009.

Afgelopen jaar werden 14.622 nieuwe motors geregistreerd, een stijging van 4,7 procent ten opzichte van 2019. De vakhandel wist vorig jaar 52.175 tweedehands motorfietsen te slijten. Een groei van 11 procent en een absoluut record, aldus de twee brancheorganisaties.

Volgens RAI Vereniging en Bovag is de populariteit van de motor te danken aan de coronacrisis. De vraag naar individueel vervoer is sinds vorig jaar maart enorm gestegen, blijkt ook uit defietsenverkoop.

Aruba neemt extra maatregelen

Vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba neemt de regering extra maatregelen. Zo wordt de avondklok verlengd tot eind januari. Dat betekent dat alle winkels om 22.00 uur moeten sluiten en niemand na 23.00 uur de straat op mag.

Daarnaast is het verboden om vanaf 19.00 uur op een parkeerplaats of een strand te zijn. Daarmee wil de overheid voorkomen dat mensen in groepen bijeenkomen. Aruba kende dinsdag 110 nieuwe coronabesmettingen, woensdag waren het er 96.