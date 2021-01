Amerikadeskundige Willem Post over bestorming Capitool: 'Ik werd er stil van'

'Ik heb met verbijstering gekeken, ik werd er stil van', zegt de Haagse Amerikadeskundige Willem Post in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'De wereld staat op zijn kop.' Woensdag werd het parlementsgebouw in Washington bestormd door Trump-aanhangers die het niet eens zijn met de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

'Dit is Amerika, de hoeder van de democratie, de eerste democratie in de wereld. Nou, dat beeld is aan gruzelementen geslagen en dat raken we niet snel kwijt', zegt Post over de bestorming van het Capitool waarbij vier doden vielen. De politie heeft 52 arrestaties verricht. 'Het maakt veel mensen in Nederland ook wel een beetje angstig.'

Post noemt het een schaamteloze vertoning en een les voor ons allen: 'Een democratie is niet alleen een gebouw, het is ook hoe je je gedraagt en er passen bepaalde gedragsregels bij. Wat Trump deed, ging veel te ver. Hij hield een woedende toespraak en zei tegen de betogers dat hij mee zou lopen naar het Capitool.'

Opgejaagde dieren

'Het is echt uit de klauwen gelopen. Plunderingen in het Capitool, congresleden die als opgejaagde dieren moesten wegvluchten via de speciaal aangelegde tunnels, dat kan natuurlijk echt niet. Het was verbijsterend om te zien', zegt de Haagse VS-kenner.

De Haagse oud-student van de Universiteit Leiden denkt dat veel Amerikanen zijn wakker geschud door wat er woensdag is gebeurd: 'Veel Amerikanen zijn zich rot geschrokken. Dit laten we toch niet met ons land gebeuren.'

Trieste situatie

Mark Hendriks woont in de Amerikaanse staat Colorado en is geboren in Alphen aan den Rijn: 'Het is een hele trieste situatie. Trump is te ver gegaan, dat is ook de reden dat Joe Biden straks president wordt.'

Hendriks houdt het hoofd koel na de bestorming van woensdag: 'Hier in Colorado blijven we vrij nuchter. Trump is Trump. 0p 20 januari wordt Biden geïnaugureerd en dan is het hopelijk afgelopen', reageert hij.

Trump is de aanstichter

Charlie Aptroot, waarnemend burgemeester van Voorschoten, is verbijsterd: 'Het feit dat deze president zonder bewijs staat te liegen en heeft aangezet tot geweld is ongekend. Het is rampzalig dat deze man nog een kleine twee weken op deze plek zit.'

'Die bestormers vind ik echt gewoon tuig,' vervolgt het voormalig VVD-Kamerlid Aptroot. 'Dat doe je gewoon niet, ruiten inslaan, binnendringen en dergelijke. Dat zouden we ook niet accepteren als het op het Binnenhof gebeurt. Maar Trump is de aanstichter, hij zet aan tot haat. Dat is zo verderfelijk, dan mag je geen minuut langer president zijn.'

'Ik kijk hier met ontsteltenis naar'

Amerika-analist Adriaan Andringa uit Voorschoten vindt het treurig om te zien dat de Amerikaanse democratie tot dit niveau is afgezakt. 'Ik kijk hier met ontsteltenis naar', zegt Andringa die tevens D66-fractievoorzitter in Voorschoten is. 'Het is heel veelzeggend dat er maar een handjevol politiemensen op de been was, terwijl er bij de Black Lives Matter demonstraties heel veel politie was.'

'Ik verwacht dat de komende twee weken zijn aanhangers bij herhaling in Washington zullen zijn en niet zullen accepteren wat er democratisch besloten is: dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Trump zal hen blijven steunen en aanmoedigen', aldus de Voorschotense D66-fractievoorzitter. 'Maar ik denk - misschien wel ingegeven door hoop - dat woensdagavond wel het dieptepunt was en dat we daar geen herhaling van gaan zien.'