Al honderdduizend afspraken voor vaccin: 'Begin van het einde van pandemie'

De eerste vaccinaties tegen het coronavirus zijn gezet. Voor Sjaak de Gouw, directeur GGD Hollands Midden en landelijk de portefeuillehouder vaccinatie binnen de GGD, was dit een bijzonder moment. 'Het was echt een moment om naar toe te leven', legt hij uit. 'Het is toch het begin van het einde van de pandemie.'

Zorgmedewerkers kunnen sinds maandag een afspraak maken om het vaccin te laten zetten. Volgens De Gouw stond de telefoon maandag roodgloeiend. 'We hebben tweeduizend mensen achter de telefoon zitten in de callcenters. Maandagmorgen probeerden tienduizend mensen tegelijk ons te bellen. Een gesprek duurt ongeveer tien minuten, omdat we ook wat vragen moeten stellen, waardoor mensen maandag gemiddeld tien minuten in de wacht stonden, maar dat ging dinsdag en woensdag al veel beter. We hebben inmiddels al honderdduizend afspraken kunnen maken.'

De GGD heeft ervoor gekozen om in Noord-Brabant te beginnen met vaccineren en het aantal locaties langzaam uit te breiden. Zo begint de GGD Haaglanden maandag bij het stadion van ADO Den Haag, waarna de GGD Hollands Midden vrijdag 15 januari volgt vanuit het Event en Convention Centre in Leiden. Ook werd er woensdag een start gemaakt met het inenten van het ziekenhuispersoneel.

Locatie en roosters klaar

Er kwam veel kritiek op de langzame start van de vaccinaties, maar volgens De Gouw is dit een bewuste keuze geweest. 'Het had sneller gekund, want de locatie en de roosters zijn er in Leiden klaar voor. Maar er is voor gekozen om kleinschalig te beginnen en langzaam op te bouwen. Als je op 25 locaties begint en je komt iets tegen dat niet loopt, dan heb je 25 problemen. Nu hebben we een probleem en lossen we dit op voor de rest. Zo hebben we nu al geleerd op het gebied van de logistiek en het ter plaatse moeten printen. Dat nemen we dan mee naar de rest.'

De Gouw benadrukt dat de latere start geen grote gevolgen heeft. 'We zijn afhankelijk van de levering van het vaccin', legt hij uit in West Wordt Wakker op Radio West. 'Alle landen krijgen tegelijk de vaccins en zijn ook allemaal tegelijk klaar. Daarom is die ene week later beginnen niet zo erg. Wij vonden het belangrijk om het zorgvuldig te doen, dat is alleen maar goed voor de vaccinatiebereidheid.'

Afhankelijk van beschikbaarheid vaccins

Het is de bedoeling dat het aantal vaccinaties en het aantal locaties waar dit kan in de komende periode wordt uitgebreid. 'We zijn hierbij alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. In Leiden zijn twaalf priklijnen beschikbaar, we zouden dus 1200 vaccinaties per dag kunnen doen. Maar we krijgen maar 450 vaccins van Pfizer per dag, en dat aantal blijft voorlopig waarschijnlijk zo. Maar gelukkig komt nu ook het vaccin van Moderna, waardoor we steeds meer vaccins krijgen en we steeds meer locaties kunnen gaan openen.'

De planning is nu dat iedereen in Nederland in september gevaccineerd is. Dat houdt in dat er voor de GGD nog veel werk aan de winkel is, vooral op het gebied van personeel. 'Er zijn genoeg mensen om te prikken en ook voor de ondersteuning', legt De Gouw uit. 'Per prikker zijn vier mensen nodig, voor bijvoorbeeld het uitpakken van de vaccins. Het Rode Kruis werkt mee in de zoektocht naar deze mensen, maar een probleem is wel dat er op elke locatie altijd een arts aanwezig moet zijn. En we willen tot september zeven dagen per week van acht tot acht gaan vaccineren. Dat betekent vijf artsen per locatie. Dat zal nog wel een puzzel gaan worden. Maar we gaan er nu vanuit dat we in Hollands Midden zeven locaties kunnen openen en in Haaglanden ook.'

LEES OOK: