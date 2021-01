Bedreigingen na plan om arbeidsmigranten in Westland te huisvesten: 'We zijn bang'

Het begint afgelopen zomer met de eerste bekladdingen met graffiti op zijn kas. In grote koeienletters staat er: 'Geen Migranten'. 'Ik dacht dat het daarbij zou blijven', vertelt Paul Franssen (60), nu nog eigenaar van orchideeënkwekerij Franssen. Hij heeft zijn twee hectare tellende grond verkocht aan uitzendbureau Tradiro, die er een nieuw woondorp voor 680 arbeidsmigranten op wil bouwen.

Een kansrijk plan in de soap rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Want het complex komt aan de rand van De Lier en ligt in de buurt van uitvalswegen, waardoor de dorpse infrastructuur niet te veel belast wordt. Daarnaast krijgen bijna 700 arbeidsmigranten een plek en dat zou het in 2012 gestelde doel om 2000 bedden in Westland te realiseren, eindelijk een flinke stap dichterbij brengen. Toch is er één maar: net als bij veel van soortgelijke plannen die de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. De buurt is het er niet mee eens.

Steeds verder

En daar lijkt Franssen nu de dupe van. 'Direct na de eerste berichten in de publiciteit, kreeg ik flink tegengas vanuit de wijk', vertelt de kweker. Hij klinkt boos, verdrietig én bang. 'Want het is niet bij de bekladdingen gebleven', gaat hij verder. 'Eind augustus werd ook mijn bestelbus in brand gestoken, weer een paar weken later een nitraatbom op het dak van het bedrijf gegooid. Daarna volgden stenen door de ruiten en een nep-aangifte van een wietplantage in mijn kas. De pesterijen en bedreigingen gaan steeds verder.'

De kweker wil eerder daarom ook niet met de media praten. 'Uit angst voor nóg meer overlast', legt hij uit. Maar wat er in de nacht van woensdag 30 op donderdag 31 december gebeurt, is voor de hem de druppel. 'We hebben inmiddels al meerdere camera's rond de kwekerij laten zetten. Maar niet bij de schuur. Daar wordt een vuurwerkbom op gegooid en de hele keet vliegt in de fik. Het kan niet langer zo, er moet iets gebeuren.'

Overal beveiliging

Franssen ziet het liefst dat de gemeente vaart achter het plan zet en bij hem op het terrein overal beveiliging plaatst. Hij is er - net als het uitzendbureau - inmiddels bijna zeker van dat de pesterijen en bedreigingen niet zullen stoppen, zolang het plan blijft bestaan. 'Ze gaan maar door, dit zijn gewoon aanslagen', zegt ook Christa Stam van uitzendbureau Tradiro. De politie is op dit moment een onderzoek gestart en houdt ook de burgemeester op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Maar wie ook achter de bedreigingen en aanslagen zitten; feit is dat de omwonenden fel tegen het polendorp zijn. 'We zijn niet tegen arbeidsmigranten, maar wel in deze omvang', reageert een buurtbewoonster. 'We zijn een kleine woongemeenschap met 120 mensen, dan komen er opeens 700 wildvreemden bij.' De bewoners vrezen vooral voor overlast. 'Wie handhaaft dan?', vraagt een andere buurtbewoner zich af. 'We hebben inmiddels een migrantenwerkgroep opgericht, om het plan tegen te houden.'

Olie op het vuur

Franssen noemt de houding van de buren hypocriet. 'In deze buurt werkt eigenlijk iedereen met arbeidsmigranten. Ze moeten toch ergens wonen. Deze locatie ligt al ontzettend afgelegen, het is perfect.' Of de eigenaar zelf een vermoeden heeft wie verantwoordelijk is voor de aanslagen? 'Nee, echt geen idee. Maar ik ben voorzichtig met wat ik zeg. Ik wil uiteraard niemand vals beschuldigen en al helemaal niet nog meer olie op het vuur gooien.'

De direct omwonenden geven allemaal aan dat ze absoluut niets met de gebeurtenissen bij de kweker te maken hebben. 'Dat we het er niet mee eens zijn, moge duidelijk zijn. Maar dit is niet de manier om dat kenbaar te maken. Dan ga je met elkaar in gesprek. Het is te triest voor woorden wat er nu gebeurt.' Volgens Tradiro is het onterecht dat bewoners op voorhand tegen het plan zijn. 'Het pand wordt straks 24/7 bewaakt, als er iets aan de hand is, zijn we er direct bij, juist omdat ze allemaal bij elkaar zitten. En laten we heel eerlijk zijn: hoeveel overlast kan je er nou echt van de migranten hebben?'

Veiligheid

Ook de gemeente Westland is geschrokken van de berichten, maar geeft aan niet voor bedreigingen of geweld terug te deinzen. 'Het is een kansrijke locatie die we op dit moment volop aan het onderzoeken zijn', zegt wethouder Abee. 'Op het moment dat er echt een officiële vergunningsaanvraag wordt ingediend, gaan we alle voors en tegens tegen elkaar afwegen. En uiteraard ook die van omwonenden. Maar nogmaals: bedreigingen kunnen onze besluitvorming niet beïnvloeden.'

Toch staan de eigenaar van de kas en het uitzendbureau daar zelf anders in. 'Soms vraag ik me af: wil ik het nog wel?', zegt Franssen. 'Het is mijn leven me niet waard.' Ook het uitzendbureau heeft de vergunningsaanvraag op dit moment niet als hoogste prioriteit. 'Voor ons is de veiligheid van de familie Franssen het allerbelangrijkste.'

LEES OOK: Arbeidsmigranten Westland luiden noodklok: 'Ik mocht niet naar huis toen ik ziek was'