Bestorming Capitool doet agent denken aan 2002: 'We stonden tegenover boze menigte bij Tweede Kamer'

Toen politieman en woordvoerder Cor Spruijt woensdag naar de bestorming van het Capitool in Washington keek, kwamen de herinneringen aan 6 mei 2002 weer boven: 'Wij waren ook met betrekkelijk weinig politiemensen. Ik zag op tv een politieman achteruit lopen. Hij ziet dat de groep te groot is. Wij zaten in dezelfde situatie; de massa werd te groot.'

Spruijt wil ook meteen het verschil benoemen: 'Wat je gister zag was ongelofelijk heftig. Er is iemand doodgeschoten in het parlementsgebouw, in totaal vier doden. Dat is niet te vergelijken met de situatie in 2002.'

Binnenhof net op tijd afgesloten

Op 6 mei 2002 werd politicus Pim Fortuyn in Hilversum doodgeschoten door Volkert van der Graaf. Woedende demonstranten trokken naar het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Net op tijd kon de politie het Binnenhof afsluiten.

'Normaal heb je overleg en ga je tegelijk naar de plek waar de demonstratie is. Nu was het zo dat we allemaal werden gebeld of we meteen wilden komen', vertelt Cor Spruijt. 'Als er drie man in een ME-bus zat dan zeiden we: ga maar rijden, de rest komt wel.'

Hondenbrigade was onze redding

De situatie rond het Binnenhof was nijpend, kan Spruijt zich nog herinneren. 'Er werd gegooid, met hekken gesmeten. Mensen waren gewoon boos. Die boosheid was vergelijkbaar met wat je gisteren in Amerika zag.

We stonden daar met vijf, zes man. Gelukkig kwam de hondenbrigade en die haalden twee honden uit de auto. Dat is onze redding geweest. Met de honden achter ons konden we blijven staan en daarna kwam de versterking redelijk snel.'

Politie in actie bij bestorming Binnenhof in 2002 | Foto: Martijn Beekman

Moeite doen voor democratie

Spruijt weet nog dat het angstig was om als politieman tegenover zoveel woedende mensen te staan. 'Er wordt van je verwacht dat je de openbare orde blijft handhaven, maar dat moet wel kunnen. De groep moet gelijkwaardig zijn. Maar het Binnenhof is onze democratie, daar wil je wel wat moeite voor doen.'

De Haagse politie hield stand. Een auto in de parkeergarage onder het Plein brandde uit en het Binnenhof werd hermetisch afgesloten. 'Bij ons werd er alleen in het begin wat gegooid, daarna konden we goed in gesprek gaan met de demonstranten', zegt Spruijt.

Politie leefde mee met demonstranten

'Wij als politie waren ook ongelofelijk verrast door de moord op Fortuyn, dat zoiets in Nederland kon gebeuren. We leefden ontzettend mee met de demonstranten', benadrukt hij het verschil met de Amerikaanse situatie. 'Of je het nou wel of niet eens was met Pim Fortuyn, dat telde op dat moment niet.'

