Van zwerven door Barcelona tot wereldberoemde kunstenaar: docu over Lita Cabellut

Lita Cabellut (1961) beleeft als meisje een keerpunt in haar leven. Haar adoptieouders, een vooraanstaande familie, nemen haar mee naar het Prado Museum in Madrid waar ze voor het eerst kennismaakt met de schilderkunst. Cabellut raakte geïnspireerd door schilderijen van Velázquez, Goya, Frans Hals en de vele fresco’s.

Cabellut raakt als jong meisje in de ban van deze oude meesters en ook haar eerste tentoonstelling in het stadhuis van Masnou (Barçelona) heeft ze al op zeventienjarige leeftijd. Als ze negentien wordt is het tijd voor een volgende stap en ze verhuist naar Nederland voor haar studie aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Levensgrote portretten in een speciale frescotechniek

Inmiddels woont en werkt Cabellut al vele jaren in Den Haag, waar ze haar meer dan levensgrote portretten maakt in een speciale frescotechniek. Hiervoor combineert ze traditionele fresco technieken en moderne toepassingen van olieverf. Op deze manier brengt ze stadsbewoners, prostituees, religieuze mensen, maar ook historische figuren, fictieve personages en invloedrijke mensen tot leven op het doek.

Uitsnede van La Madre (De Moeder) uit de serie Bodas de Sangre (2020) | Beeld: Lita Cabellut

Voor een expositie in India maakte ze portretten van bekende Nederlanders in kleding uit de Gouden Eeuw. Haar reis naar India betekende voor haar een hernieuwde confrontatie met de armoede die ze uit haar eigen jeugd kent. Het werk van Cabellut wordt over de hele wereld tentoongesteld. Onder andere in Seoul, Seattle, Mumbai, Delhi, Tokyo, Berlijn en Den Bosch.

