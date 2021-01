Willemijn ging door het lint door liefdesverdriet: 'U had uzelf onder controle moeten houden'

'Ik heb je aangegeven tot de hoogste regionen van de regering van Israël. De Mossad weet ervan', schreef de afgewezen minnares in haar woede naar haar ex. 'Nou, ik wacht de doodseskaders wel af, hahaha', zo reageerde hij. Maar was dat nou een bedreiging aan het adres van de man of niet?

De 54-jarige Willemijn is een welbespraakte IT-er, moeder van vier kinderen, met sinds kort weer een goeie baan. Maar in 2020 loopt haar leven helemaal uit de rails. In 2019 is ze een verhouding begonnen met een getrouwde man. Haar minnaar heeft haar verzekerd dat hij zijn vrouw in de nabije toekomst zal verlaten. Nu nog even niet, want ze zitten zakelijk nog aan elkaar vast. Willemijn is hoteldebotel en gelooft het allemaal.

Maar al in september 2019 komen de eerste signalen dat het niet goed meer zit. Verwarrende signalen, want de minnaar neemt haar nog wel mee uit eten en zegt dat hij zoveel van haar houdt, maar tegelijk zegt hij dat hij afstand wil nemen. In de maanden daarna gaat hij zich anders gedragen. 'Hij zei steeds vernederende dingen tegen me. Ik praatte dat goed, vertelde mezelf dat het kwam omdat hij depressief was. Maar de kruik gaat net zo lang te water tot die barst.'

Mailtjes en appjes met dreigende taal

En eind maart 2020 was het zo ver. Willemijn begreep dat het echt uit was. 'Ik werd daar zo wanhopig van. Als hij nou had gezegd dat hij niks meer voor me voelde, dat was nog tot daar aan toe geweest. Maar hij zei helemaal niks meer.' In haar liefdesverdriet gaat ze vervolgens compleet door het lint. Ze stuurt haar ex-minnaar en diens vrouw mailtjes en appjes waarin ze dreigende taal uit. Ze haalt niet alleen de Mossad erbij, maar schrijft ook 'je gaat er aan, en iedereen gaat mee.'

Nu zegt Willemijn dat ze niet serieus de bedoeling had om haar ex en diens vrouw te bedreigen. 'Het was uit boosheid, puur emotioneel, en ik schaam me dood. Ik heb er maanden slecht van geslapen. Het is verschrikkelijk.' Haar advocaat wijst er op dat de man de bedreigingen ook niet echt serieus heeft opgevat. Hij heeft haar later nog een paar keer ontmoet, en heeft tegen de politie gezegd dat hij haar wel aan kan als ze ooit op de stoep zou staan.

In de cel

'Die man is ook slim genoeg om te snappen dat ik het niet echt meende', vindt Willemijn. 'Maar u schrijft het wel, en wat je schrijft dat blijft', vermaant de politierechter, die ook nog wil weten of het nu klaar is tussen haar en die meneer. 'Welke meneer? Ik voel helemaal niets meer voor hem', zegt ze afgemeten. 'Ik ben ook blij dat ze er niet bij zijn vandaag.'

Na de aangifte die tegen haar werd gedaan door de vrouw van haar ex heeft Willemijn een paar dagen in voorarrest gezeten, en twee nachten in een politiecel doorgebracht. 'Twee nachten heel goed geslapen', zegt ze. De rechter reageert met: 'Nou, u bent de eerste verdachte ooit die dat zegt.' Maar Willemijn meent het echt: 'Toen landde wat er allemaal was gebeurd en dacht ik: dit mag nooit meer gebeuren. Het gaat ook nooit meer gebeuren. Dit was het verschrikkelijkste half jaar van mijn leven.'

Contactverbod voor een jaar

De officier van justitie vindt ondanks alle uitleg en spijt van de verdachte dat Willemijn zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan bedreiging van haar ex-minnaar en diens vrouw, en daarnaast aan smaad en stalking. 'Relaties gaan over, dat is heel verdrietig, maar er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Dit is maanden doorgegaan, en dat is voor aangevers heel vervelend geweest.' De officier eist een taakstraf van 80 uur en een maand voorwaardelijke cel plus een absoluut contactverbod voor een jaar.

De advocaat bepleit vrijspraak voor de bedreiging, omdat de weggelopen minnaar de teksten niet als zodanig heeft opgevat. 'De tekst kan wel onaangenaam zijn, maar is geen bedreiging in de zin van de wet omdat het vermeende slachtoffer het niet zo heeft ervaren.' Daarnaast vindt ze dat haar cliënt wel genoeg is gestraft omdat ze door de hele affaire haar vorige baan is kwijtgeraakt.

'Bij overtreding een week cel'

De rechter vindt alle drie de aanklachten, smaad, stalking en bedreiging, bewezen. 'U bent een volwassen vrouw. U had uzelf in uw liefdesverdriet onder controle moeten houden. Iedereen zal begrip hebben voor uw verdriet, maar dit mag niet.' Ze legt als eerste een totaal contactverbod van een jaar op aan Willemijn richting de ex-minnaar en diens vrouw. 'In persoon of digitaal, onder uw eigen naam of een valse naam, en voor elke keer dat u het verbod overtreedt gaat u een week de cel in', zegt de rechter streng.

Daarnaast krijgt de vrouw een taakstraf van 80 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk, meldplicht bij de reclassering, en de verplichting om een lopende behandeling af te maken. Ze wordt heengezonden met een welgemeend advies van de rechter: 'Let voortaan beter op dat u uzelf niet in de problemen brengt en zorg goed voor uzelf en uw kinderen.'

De naam van Willemijn is om privacyredenen gefingeerd.

